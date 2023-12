Eugenio "Nito" Artaza, conocido humorista y político, y la reconocida actriz Cecilia Milone han decidido poner fin a su relación matrimonial luego de seis años juntos. La pareja, una de las más destacadas del ámbito nacional, comenzó su historia de amor en 1999 y finalmente contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en Corrientes en el año 2017.

Los rumores sobre tensiones en su relación habían estado circulando durante varios meses, y Artaza reveló en septiembre pasado: “Estamos en crisis desde que nos conocemos”. A pesar de sus intentos por mantener la discreción, allegados a Milone han confirmado que la pareja ha tomado la decisión de separarse.

Al abordar el tema, Cecilia Milone compartió: "Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me dé por hablar o por escribir un libro, yo qué sé, pero ahora no. Estoy en un proceso de mi vida en el que no estoy lista para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo".

Por su parte, el ex senador Nito Artaza también optó por la discreción: "Cuando hablemos, lo haremos ambos. Por eso, prefiero no hacer comentarios al respecto en este momento", expresó.

Ambos han aclarado que la ruptura no está relacionada con ninguna infidelidad, sino más bien con un desgaste del vínculo a lo largo del tiempo.