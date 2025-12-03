Héctor Alejandro Gallardo, alias "Patrón", uno de los fugitivos más buscados de Santa Fe, señalado por un homicidio cometido en 2022 en la provincia y con una larga historia dentro del engranaje narco del litoral, fue apresado el martes en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

El hombre, que llevaba meses escondiéndose bajo identidades falsas, había logrado esquivar controles y seguimientos, tras el pedido de captura emitido por la Fiscalía de Rafaela, ciudad de la que es oriundo.

Pero una filtración de datos desde Santa Fe encendió la alerta: el fugitivo podría haber recalado en Madryn y se movía con documentación adulterada. Con esa pista comenzó un trabajo en tándem entre la Fiscalía local y la División de Investigaciones, al que se sumaron especialistas en delitos federales.

Un tatuaje delator

El golpe de suerte —o más bien, de precisión operativa— se produjo pasadas las siete de la tarde. Personal de Drogas Peligrosas detectó a un hombre cuyo aspecto coincidía con el de Héctor Alejandro Gallardo, conocido como “el Patrón”.

La vigilancia se intensificó sin llamar la atención: desde un edificio de calle Salta 57 hasta la zona costera, los agentes siguieron al sospechoso a pie, cuidando cada paso.

El tatuaje que delató la identidad del fugitivo. Foto: Gentileza

A las 19.55, en Salta y Rawson, llegó el momento. El sujeto fue detenido e identificado. Mostró un DNI que lo nombraba “Walter Gallardo”. Pero los tatuajes —marcas indelebles que los prófugos suelen olvidar— hablaban otro idioma.

La fiscal de turno, Angélica Cárcano, ordenó su demora para verificar la identidad. Un traslado a la Comisaría Segunda y, más tarde, el trabajo de Policía Científica despejaron cualquier duda: era él. El Patrón. El mismo que la Justicia santafesina buscaba desde hacía tiempo.

El entramado detrás del nombre

Héctor Alejandro Gallardo no es un fugitivo común. En distintas investigaciones federales aparece señalado como uno de los engranajes originales del Clan Gallardo, una organización narco que durante más de una década manejó distribución de drogas, puntos de venta, lavado de dinero y acciones violentas en Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba).

Según causas tramitadas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y expedientes de la PROCUNAR, el clan funcionaba bajo una estructura empresarial: roles claros, logística aceitada y una red de “kioscos” que expandían la droga por varios barrios. El liderazgo recaía en Peregrino “Tito” Gallardo, acompañado por familiares y colaboradores de confianza. Entre estos últimos, figuraba el detenido.

Cientos de páginas judiciales documentan allanamientos, incautación de drogas, vehículos, armas y dinero en efectivo. También detallan cómo esa red sobrevivió durante años gracias a su movilidad y su esquema de financiamiento. Las condenas dictadas por el Tribunal Federal —de hasta doce años— confirmaron la magnitud del entramado.

Impacto institucional

La captura en Madryn no solo sella la detención de un prófugo peligroso. También evidencia la coordinación entre provincias y el trabajo de las divisiones especializadas, que desde el 19 de noviembre cruzaban datos, vigilaban movimientos y analizaban la información que llegaba desde la Policía de Santa Fe.

Un momento del procedimiento realizado en la costa de Puerto Madryn. Foto: Gentileza

La fiscal Cárcano y el equipo de Investigaciones actuaron con rapidez para asegurar no solo la identificación del detenido sino también su disponibilidad inmediata para la Justicia que lo reclama. En paralelo, comenzaron las comunicaciones formales con autoridades de Santa Fe para organizar su traslado.

Lo que viene

El Patrón permanecerá alojado en Puerto Madryn hasta que se formalice su entrega. Una vez concretado el procedimiento, quedará a disposición de la Fiscalía de Rafaela (ciudad de la que es oriundo) que ordenó su captura.

Para la Justicia, el operativo representa una pieza más en la reconstrucción de una organización narco que dejó huella en dos provincias. Para los investigadores, es una confirmación: incluso los prófugos más escurridizos dejan rastros. Y esta vez, lo que marcó el final de la fuga fue un tatuaje que no pudo borrar.