Explotó todo por los aires. Sabrina Rojas prendió un ventilador mayúsculo y sacó a la luz una historia secreta impresionante, que refiere a que Griselda Siciliani se entrometió en su matrimonio y cuando estaba embarazada coqueteó fuertemente con Luciano Castro.

La conductora de América TV no se guardó nada y ahondó en los comportamientos del pasado de la actriz con su ex marido, incluso aseveró que encontró pruebas de los que le enviaba mientras ella transitaba por la dulce espera de uno de sus hijos.

Así se instaló la sensación de un engaño de Castro a Rojas con como tercer elemento. Desde ese momento se agudizaron las averiguaciones y en consonancia Yanina Latorre exteriorizó su teoría de este caso intrincado, que esconde una sustancia superadora a lo revelado hasta ahora.

En definitiva, la panelista expresó, en su ciclo de radio, que considera que Luciano y Sabrina atraviesan un romance, al menos algún encuentro íntimo. “Anoche (Sabrina) dijo 'él es un mujeriego' o 'un infiel serial, siempre desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí'", empezó.

Hasta que Yanina aceleró a fondo con su análisis de todo esto y soltó la bomba: “¿Qué quiere decir? Que la está persiguiendo. Yo creo que el fin de semana algo pasó entre ellos. Y ella desde el lunes que se lo está avisando al mundo con la foto de la remera".

En referencia a un posteo que subió Sabrina en el que apareció con una remera de Luciano puesta y sin nada abajo, como dando a entender una circunstancia de extrema privacidad. "¿Qué busca con esto? ¿Venganza? ¿Joderle la vida? ¿Que no sigan ellos dos con el vínculo? ¿Que Griselda lo deje?", agregó Latorre.