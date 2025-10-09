El reality musical ya tiene a los artistas que buscarán conquistar el primer puesto el 13 de octubre, con votación abierta al público y premios millonarios en juego para los ganadores.

La Voz Argentina 2025 (Telefe) se prepara para su gran final tras la confirmación de los cuatro finalistas que competirán por el título el próximo lunes 13 de octubre. El público ya puede participar en la votación para elegir al ganador, quien recibirá como premios un auto Volkswagen Tera, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con el sello Universal.

Los finalistas que buscarán consagrarse en el certamen musical son Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). La selección de estos artistas se realizó tras una semifinal en la que los ocho participantes restantes —dos por cada equipo— se presentaron en el escenario, y los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Soledad Pastorutti definieron a los representantes de cada team mediante puntajes.

Puede interesarte

Durante la semifinal, cada competidor se destacó con interpretaciones que recibieron elogios tanto del jurado como del público. Milagros Gerez Amud interpretó “Arrabal amargo” de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, mientras que su compañera de equipo, Violeta Lemo, eligió “The Power of Love” en versión en español. En el Team Miranda!, Eugenia Rodríguez se lució con “The Edge of Glory” de Lady Gaga, y Emiliano Villagra sorprendió con “El Arriero” en versión rock. Por el Team Luck Ra, Nicolás Behringer interpretó “Is This Love” de Whitesnake, y Nathalie Aponte optó por “Stone Cold” de Demi Lovato. En el Team Lali, Alan Lez eligió “La Grasa de las Capitales” de Serú Girán, mientras que Jaime Muñoz presentó “Naranjo en Flor” junto a su padre en la guitarra, en una emotiva presentación.

Las reacciones de los participantes eliminados reflejaron la emoción y el agradecimiento por la experiencia vivida. Violeta Lemo expresó: “Estoy muy agradecida por esta oportunidad, me llevo muchas cosas lindas, hermosas, haberlos conocido a este gran jurado, toda la gente, toda mi familia que me ha apoyado. Gracias, lo voy a llevar en el corazón”. El semifinalista del equipo Miranda!, Emiliano Villagra, también dejó un mensaje: “Muchísimas gracias a todos, a Ale y a Juli, estoy muy emocionado de llegar hasta acá, no me lo imaginaba. Gracias a mi familia que me está haciendo el aguante, me voy ahora a darles un gran abrazo".

Por su parte, Nathalie Aponte manifestó: “Solamente hay agradecimiento en mi corazón por esta oportunidad tan inmensa. Gracias Argentina de corazón por tanto amor, tanto apoyo, gracias Paraguay porque nunca me soltó la mano”. Además, Jaime Muñoz tampoco perdió la oportunidad de despedirse del certamen: “Primero que nada muchas gracias a todos, a la producción, a la familia, a todos los amigos que están presentes. Agradecer a Lali, a los coaches, a mi viejo… La verdad que esto es un antes y un después, pienso que ahora se vienen cosas muy buenas, no solo para mí sino para todos. Muchas gracias y un placer".

Con los finalistas definidos, la elección del ganador queda en manos del público. Nicolás Occhiato, conductor del reality de canto, explicó que la votación puede realizarse a través del sitio web del programa o mediante un SMS con el nombre del finalista elegido.

Puede interesarte

Además de los premios obtenidos por el ganador del certamen (un auto, dinero y una firma con un sello discográfico), quien se quede con el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el cantante que quede en tercer puesto ganará 15 millones y el cuarto contará con 5 millones.

La Voz Argentina, consolidó su lugar como uno de los programas de mayor audiencia en el país, con una activa participación del público en la definición de los ganadores. En ediciones anteriores, el certamen consagró a artistas como Gustavo Corvalán (Team Soledad, 2012), Braulio Assanelli (Team Montaner, 2018), Francisco Benítez (Team Soledad, 2021) y Yhosva Montoya (Team Soledad, 2022).