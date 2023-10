Marcelo Tinelli disfruta del buen rating que mantiene el "Bailando 2023" en América TV. Sin embargo, este lunes el conductor dejó en claro que no puede durar para siempre: es más, estarán introduciendo un importante cambio de reglas para acortar el tiempo de emisión del reality.

Así lo contó el "cabezón" en el inicio del programa, luego de dar íntimos detalles de su salida al teatro junto a Millet Figueroa (y compañía). Antes de presentar a Lourdes Sánchez, Tinelli aprovechó para hacer anuncios parroquiales: "En este ritmo va a haber votación entre los participantes y se va una pareja. En la salsa de tres, se va una pareja".

Fue su siguiente anuncio el que causó sorpresa en el estudio: "Y a partir de ahí, les quiero decir algo, porque si no, nos vamos a pasar de la fecha, hay que eliminar por ritmo dos parejas. Para que lo sepan, porque si no, no llegamos", reveló el conductor.

Al parecer, las largas previas que le dan sus mejores momentos al reality de baile comienzan a causar estragos en el calendario de la producción del canal, obligando al programa a eliminar a participantes a paso redoblado para liberar el estudio.

Como si el anuncio no fuese suficiente, Tinelli también aprovechó para compartir la fecha estimada de finalización del "Bailando 2023": "Y finalización, si dios lo permite, fines de enero", aseguró el conductor, chequeando con su productora.

La idea de pasar los mejores días del verano en el estudio de América ya encontró quejas en la transmisión del Bailando, y por parte de Milett, la enamorada de Tinelli. "¿No son las vacaciones en enero?", preguntó la actriz peruana desde el streaming del Bailando.