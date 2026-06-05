La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada decidieron palpitar la máxima cita del fútbol con una celebración a puro ritmo, emoción y color.

Los participantes recibieron una visita muy especial: La T y la M, la banda integrada por Tobías Medrano y Matías Rapen, que ingresó al reality para brindar un show exclusivo que transformó la casa en una verdadera fiesta mundialista.

Vestidos especialmente para la ocasión con gorras y banderas alusivas, los jugadores se sumaron de lleno al clima futbolero y no tardaron en cantar, bailar y saltar al ritmo de los éxitos del dúo.

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El momento más esperado de la noche llegó cuando los músicos interpretaron Pa’ la Selección, el tema que se convirtió en uno de los himnos más populares entre los hinchas argentinos y que acompañó a La Scaloneta durante los momentos más gloriosos de los últimos años.

La energía se apoderó de cada rincón de la casa y los participantes dejaron por un rato de lado las estrategias, las nominaciones y las tensiones propias del juego para entregarse por completo a la celebración.

¡Nos volvemos a ilusionar y la casa se prepara para ver a la selección con La T y La M! 🇦🇷



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La tensión crece en Gran Hermano: Generación Dorada y la placa de nominados quedó finalmente definida luego de que tres participantes lograran ser salvados gracias al voto del público.

En una noche cargada de expectativa, Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia consiguieron bajar de placa y aseguraron una semana más dentro de la competencia, desatando festejos tanto dentro como fuera de la casa.

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Con estas salvaciones, la lista de jugadores que continúan en riesgo de eliminación quedó reducida a cinco nombres que ahora deberán enfrentar la decisión de la audiencia. Los participantes que siguen en placa son: Matías Hanssen, quien había sido fulminado, Brian Sarmiento, Franco Zunino, JuaniCar y Gisela “Yipio” Pintos.

De esta manera, los cinco competidores quedaron expuestos al voto negativo del público, una modalidad que suele generar estrategias, alianzas y fuertes movimientos entre los seguidores del reality de Telefe.

La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo lunes uno de los cinco nominados deberá despedirse de la competencia y dejará la casa más famosa del país.