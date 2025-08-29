Paso en redes
Sebastián Graviotto confirma el embarazo de Juana Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor”
Ellos tienen un hijo en común y hace poco habían anunciado su separación.
Juana Repetto sorprendió en redes sociales al revelar que está embarazada de su tercer hijo. El anuncio lo hizo de una manera muy especial, mediante un video en el que muestra a mujeres disfrutando su reciente separación y ella enterándose que va a tener otro hijo.
"Se agranda la familia", dijo Sebastián Graviotto a Intrusos, confirmando que es el padre del hijo que espera Juana Repetto.
"No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece", expresó Graviotto.
Al ser consultado por una posible reconciliación, el ex Gran Hermano respondió: "Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo".
Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.