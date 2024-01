Sebastián Yatra abrió su corazón en una entrevista y reveló que atravesó un momento personal muy complejo el primer año tras su separación de Tini Stoessel.

El colombiano hizo una extensa entrevista para la revista GQ México y tras revelar cómo le afectaron los comentarios alrededor de su ruptura con Tini y los rumores de infidelidades con Danna Paola, Yatra confesó que un terapeuta le hizo una importante recomendación para centrarse en ese complejo momento.

Luego de que se conociera su separación, Sebastián se fue a España para trabajar en una serie musical llamada Érase una vez... pero ya no; además, el artista consiguió entrar en la gira que hicieron Ricky Martín y Enrique Iglesias juntos durante el 2021, lo cual le permitió después tener su propio tour. Sin embargo, todo esto resultó muy abrumador y un terapeuta le sugirió hacer un retiro intensivo de meditación.

A raíz de esto, el cantante emprendió un viaje solo al norte de la India en medio de un frente de frío histórico y se enfrentó al desafío de estar completamente aislado, sin contacto con nadie. Al verse sin libros, teléfono u otra distracción, Sebastián logró concentrarse en enfrentar a su enemigo más fuerte: su mente.

"Me estaba quemando mucho. Eres tú contra tu cabeza. Te encuentras en una suerte de trance extraño, loco. No sé lo que me iba a encontrar al final, pero no llegué hasta ahí", manifestó el intérprete de "Traicionera", quien debía pasar 11 días en ese lugar, pero que terminó por marcharse al cuarto.

Cuando pensó que todo había terminado, el volver a Europa en un vuelo de Emirates, Yatra se encontró con un contraste que lo movilizó: "Me estaba duchando en un avión mientras me daban caviar. Fue muy intenso pasar de la soledad extrema al lujo desmesurado". Aunque se cuestionó muchísimo el no haber podido cumplir con el retiro completo, ya que no quería ser "un perdedor", no dejó de sentirse orgulloso por haber tomado al decisión de regresar.

Qué dijo Sebastián Yatra sobre la separación de Tini Stoessel

El colombiano ofreció un reportaje exclusivo a la revista GQ México y confesó lo difícil que fue enfrentar la pandemia por la COVID-19: "Fui dándome cuenta de situaciones de las que no quería formar parte. Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen".

Durante la distancia que tuvo con Tini por el cierre de fronteras, surgió la ruptura de la relación que tenía una gran fanaticada y esto generó que Sebastián pudiera dimensionar el impacto que tenían juntos: "Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad".

Sobre si Danna Paola fue la causante de la separación, ya que fue señalada como la tercera en discordia, Yatra comentó: “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento".

"Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, afirmó Sebastián Yatra.