El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió a sus seguidores en Instagram este fin de semana al recomendar tres libros que han marcado su vida recientemente. Conocido por compartir su música y momentos personales en las redes sociales, Yatra decidió esta vez compartir su amor por la lectura.

“Un plan de sábado, por si les gusta leer y no tienen nada que hacer”, escribió el intérprete de “Traicionera” en su cuenta de Instagram. A continuación, Yatra presentó tres libros que han tenido un impacto significativo en él y que espera que sus seguidores también disfruten.

El primer libro que Yatra recomendó es "En agosto nos vemos", una novela inacabada de Gabriel García Márquez que fue publicada póstumamente por los hijos del autor. A pesar de la polémica que rodeó su publicación, Yatra alabó el libro y animó a sus seguidores a leerlo.

El segundo libro recomendado por Yatra es "Thinking, fast and slow" (Pensar rápido, pensar despacio) del psicólogo y economista Daniel Kahneman. Este libro, que explora los dos sistemas de pensamiento del cerebro, fue descrito por Yatra como "un libro que te cambia la vida y la forma de pensar".

Así empieza "En agosto nos vemos", la novela inédita de Gabriel García Márquez

Finalmente, Yatra recomendó "The evening and the morning" (Las tinieblas y el alba) de Ken Follet, una precuela de la trilogía de Los pilares de la tierra. Yatra elogió la historia y bromeó sobre el tamaño del libro, que es significativamente más corto que los otros dos que recomendó.

Puede interesarte

La recomendación de libros de Yatra fue bien recibida por sus seguidores, muchos de los cuales expresaron su agradecimiento y compartieron sus propias recomendaciones de lectura. Esta interacción demuestra una vez más la influencia y el alcance que tienen los artistas en las redes sociales, y cómo pueden utilizar su plataforma para promover la lectura y la cultura.