La investigación por el robo de granos a un tren, ocurrido el 8 de septiembre pasado en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, derivó en una serie de allanamientos de la Policía Federal en Rosario por pedido del fiscal Carlos Covani. Dos personas fueron detenidas el pasado sábado con 60 toneladas de maíz, dinero, armas y cartuchos de distintos calibres.

Según el comunicado de la fuerza federal, el 8 de septiembre una formación de carga perteneciente a una empresa ferroviaria que se encarga del transporte de semillas y productos agropecuarios, ingresó a la denominada Villa La Tablita de Villa Gobernador Gálvez. Al rato, el maquinista detuvo la locomotora por presuntos problemas técnicos. Dicha situación decantó en la aparición de diferentes sospechosos, quienes abordaron al tren y procedieron a cortar las mangas neumáticas de los frenos, para luego forzar las boquillas y provocar la descarga de los granos.

Desde la PFA añadieron que después un grupo de mujeres y niños que se hallaban en las adyacencias de las vías férreas tomaron una gran cantidad de bolsas y comenzaron a recolectar los cereales que previamente habían sido arrojados.

En el legajo, los uniformados establecieron la existencia de una organización delictiva encargada de comercializar esta clase de productos, empleando para ello un circuito ilícito que tendría relación con el mercado negro.

Los agentes determinaron que la presunta banda operaba utilizando diversos medios logísticos y con un inmueble donde se llevaría adelante el indebido acopio de los hurtos. Con el devenir de las pesquisas, se identificaron otros dos domicilios que tenían directa vinculación con los integrantes de la estructura.

En los operativos, la Policía Federal detuvo a dos sospechosos y secuestró 60 toneladas de maíz. También se notificó de la causa a otras tres personas, dos hombres y una mujer.

Durante los procedimientos se incautaron tres escopetas, cinco carabinas, un revólver, un pistolón, dos pistolas semiautomáticas, gran cantidad de municiones, dos vehículos, 11.377.075 pesos, 4.900 dólares, 1.772 reales, siete teléfonos celulares y documentación.