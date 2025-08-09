Un individuo, de 19 años, fue detenido por los pesquisas tras ser denunciado por haber golpeado y mantenido secuestrada durante cuatro días a su novia, porque la víctima pretendía regresar a la vivienda de sus padres. El dramático suceso de violencia de género se registró en el oeste del Conurbano bonaerense y el sujeto acostumbraba a agredir a su pareja.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el joven resultó apresado días pasados luego de ser interceptado en el cruce de la ruta provincial 24 y la calle Doctor Hugo Juan Morosi, en uno de los accesos al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes.

Según agregaron los informantes, el sospechoso había concurrido al lugar para visitar a uno de sus familiares, quien estaba internado en el establecimiento sanitario.

Trascendió que las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y basándose en las directivas que habían sido impartidas por los miembros de la Unidad Funcional N° 10 del distrito.

Así fue la agresión

Consta en el expediente que, el 16 de junio, en una finca situada en El Canal al 100, casi en el cruce con José Ingenieros, en Villa Bengochea, el muchacho y la víctima, de 20 años, entablaron una discusión, oportunidad en la que el individuo resolvió atacar a golpes a la mujer, para después mantenerla cautiva en el inmueble hasta el 20 de junio.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.