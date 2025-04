Segundo Castillo, entrenador del Barcelona de Ecuador, volvió a captar la atención del público este martes en el estadio Monumental, no solo por el duelo ante River Plate por la Copa Libertadores, sino también por su particular vestimenta: un traje formal con moño rosa que no pasó desapercibido para los fanáticos.

Según supo Noticias Argentinas, las redes sociales se llenaron de memes e ironías, especialmente en la plataforma X (ex Twitter), donde los usuarios compararon el look del técnico con la Pantera Rosa y hasta con envoltorios de chocolates conocidos. Algunos incluso bromearon con que parecía “vestido para un casamiento de Barbie”.

No es la primera vez que Castillo sorprende con su elegancia en la cancha. Ya es conocido en el fútbol sudamericano por sus trajes llamativos y colores excéntricos, lo que lo convirtió en una figura viral durante la Libertadores 2025. Esta noche, mientras su equipo luchaba por los puntos, él volvía a ganarse las cámaras por su estilo único.