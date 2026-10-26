Un paracaidista brasileño vivió momentos de extrema tensión durante un salto, cuando las cuerdas de su equipo se enredaron y comprometieron la apertura del paracaídas. El incidente quedó registrado en un impactante video que se difundió a través de las redes sociales.

El protagonista fue Eduardo Viana, un deportista extremo e instructor de paracaidismo, quien logró sobrevivir después de luchar durante varios segundos para liberar las cuerdas mientras continuaba descendiendo.

Las imágenes, captadas con una cámara de 360 grados, muestran cómo el equipo sufrió una falla al momento de su activación. Las líneas del paracaídas quedaron enredadas, lo que impidió que la tela se desplegara correctamente.

Una peligrosa maniobra en plena caída

Ante la situación, Viana tuvo que actuar rápidamente para intentar recuperar el control del equipo. Mientras descendía, realizó diferentes movimientos con las manos para desenredar las cuerdas y evitar que el incidente terminara en una tragedia.

La secuencia permite observar la dificultad de la maniobra y el riesgo al que estuvo expuesto el deportista, que finalmente consiguió resolver la emergencia y aterrizar a salvo.

El episodio generó repercusión en redes sociales después de que el propio protagonista compartiera la grabación en su cuenta de Instagram.

La reflexión del paracaidista tras sobrevivir

Después de la experiencia, Viana compartió una reflexión sobre lo ocurrido y la importancia de actuar ante situaciones inesperadas durante la práctica de deportes extremos.

“Ese salto me demostró lo frágiles que somos y lo rápido que todo puede cambiar”, expresó el instructor brasileño.

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A pesar del peligro que enfrentó durante el descenso, el paracaidista logró llegar a tierra sin que el episodio tuviera consecuencias fatales.

El video se convirtió en una muestra de los riesgos que pueden surgir incluso para deportistas experimentados durante una actividad que requiere preparación técnica y equipamiento especializado.