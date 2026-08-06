La cantante Tuli Acosta, señalada como la tercera en discordia en la relación de La Joaqui y Luck Ra, enfrentó los rumores y negó tener un vínculo amoroso con el cuartetero.

En declaraciones a La Mañana con Moria (El Trece), la bailarina defendió su amistad con el cantante cordobés y destacó la buena relación que mantenía con La Joaqui, negando cualquier tipo de enemistad.

"Es imposible. Desarrollamos un vínculo de amistad, pero yo lo siento como con mi hermano", reconoció.

Asimismo, aclaró que no habló en los medios porque no lo creyó necesario: "No iba a hablar porque creí suficiente la palabra de ellos. Las cosas siempre estuvieron claras".

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Sobre su vínculo con el cantante, mencionó estar apoyándolo desde el lado amistoso: "Él está pasando un duelo y, por eso, intento mediar como puedo. Me han puesto en el medio. Respeto mucho el vínculo de ellos".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Acosta también brindó declaraciones en Intrusos (América), donde habló sobre el odio que recibió en redes sociales, tras ser señalada como la culpable del quiebre de la relación de su amigo.

Aunque prefirió el silencio en un primer momento, sintió la necesidad de aclarar el vínculo cuando vio que el odio no cesaba: "Yo creo que hacía falta, sobre todo porque ya te das cuenta de que lo están haciendo sólo para dañar y no me gusta", respondió cuando le preguntaron.

"Creo que a todos nos duele igual, va más allá de mí y por eso también lo hablo; creo que yo puedo manejarlo", reconoció.

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"Uno, en los primeros días, frente al morbo y todo eso, lo sabe manejar y se maneja como puede; intenta que las cosas pasen, más cuando uno está tan tranquilo respecto de las cosas como son, pero creo que ya llega un punto donde empiezan a lastimar solamente y, como te digo, no sólo a mí, sino a ellos también, no les permiten hacer el duelo", lamentó.

Cuando vio que ella era la señalada y la víctima de las críticas, confesó haber tomado medidas contundentes al ver cómo le llegaban las "menciones": "Obviamente cuando empezó todo esto directamente bloqueé el celular e intenté no estar ahí".