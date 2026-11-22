A casi nueve meses de oficializar su noviazgo con el polista Matías Busquet, Laurita Fernández atraviesa un momento romántico junto a su actual pareja. En ese marco, la bailarina recordó en PH Podemos Hablar 2026 (Telefe) el inicio de la relación y la cita a ciegas que comenzó con un detalle que la desconcertó: el olor que había dentro de su auto.

La actriz, bailarina y conductora relató que, después de una relación extensa, no buscaba volver a ponerse de novia. Sin embargo, aceptó conocer a Busquet tras los contactos que tuvieron a lo largo de varios años.

“Yo estuve mucho tiempo en pareja y cuando estuve soltera no quería saber nada más con estar de novia, pero de repente salió una cita a ciegas con él y yo no lo conocía de ningún lado”, reveló en el programa de Telefe.

Puede interesarte

El vínculo tuvo como intermediario a Benjamín Vicuña, quien compartía una obra teatral con Fernández y conocía al polista por el ambiente del polo. La conductora recordó que él asistió a una función luego de una invitación informal y, al terminar, recibió el primer mensaje de Busquet.

Laurita Fernández recordó su cita con Matías Busquet, “Sentía un olor feo”

Laurita Fernández cuenta cómo fue su primera cita con su pareja actual ¡y no salió como esperaba! 😂 🗣️ Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe https://t.co/Wkq8ZNu2ag — telefe (@telefe) November 22, 2026

“Los actores cuando queremos quedar bien con alguien decimos ‘venite al teatro cuando quieras’. Vino a ver la función y al terminar me llegó un WhatsApp de él”, continuó Fernández.

La relación no prosperó de inmediato. Tres años más tarde, se cruzaron en una carrera organizada a beneficio de la Fundación Favaloro, a la que Laurita había asistido junto a sus amigas. Allí llegó un segundo contacto que derivó en la primera salida.

“‘Hola, qué tal, soy Mati Busquet. Fui a ver la función por Benja pero me encantaría conocerte algún día’, me mandó un mensaje así. Pero no teníamos nada en común. 3 años después me anoté en una carrera para la Fundación Favaloro con amigas, terminamos chochas, llegué a mi casa y me llegó otro WhatsApp. ‘Hola, soy Mati, recién te crucé en la carrera porque fui a acompañar a un amigo. Vi que estabas re contenta’. Ahí dije, ‘bueno, le contesto’. Empezamos a charlar y fue todo a ciegas, pedí referencias y llegó la primera cita”, siguió narrando Laurita para Andy Kusnetzoff y los demás invitados.

Laurita Fernández relató en el programa PH Podemos Hablar los inicios de su noviazgo con el polista Matías Busquet

Durante ese primer encuentro, Fernández advirtió un olor intenso en el vehículo de quien hoy es su novio. Según explicó, primero creyó que podía tratarse de una cuestión personal, hasta que identificó que provenía del auto y de los elementos que Busquet trasladaba por su trabajo en el campo.

“Había un olor que no se podía explicar. Un olor feo, una baranda… tuve que chequear si él tenía perfume y sí, él era pulcro, prolijo, era el olor del auto. Estuve analizándolo durante toda la cita y claro, como trabaja el campo, venía con todo el aroma de la transpiración y todo de los caballos por las botas y lo que estaba en el baúl, yo no sabía”, explicó Fernández.

La anécdota tuvo una respuesta concreta de parte de la conductora cuando la relación avanzó. “Mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un ‘splash’ para el auto”, finalizó Laurita sobre Busquet, con quien está en pareja desde hace un año.

En agosto de 2025, Laurita Fernández contó que decidió congelar sus óvulos para preservar la posibilidad de elegir más adelante cuándo ser madre. La actriz, entonces de 38 años, atravesaba compromisos laborales como la obra La cena de los tontos cuando inició el tratamiento.

La conductora retomó el tema en una entrevista con Núcleo en Vivo, el ciclo de YouTube, donde relató que al principio prefirió mantener el proceso en reserva. “Yo estaba inyectándome en el camarín”, contó Laurita. “No decía nada, como si fuese tabú el tema”, admitió.

Puede interesarte

Fernández explicó que tomó la decisión después de informarse y de advertir que se encontraba en un momento favorable según sus estudios. De todos modos, aclaró que no hay una edad única para hacerlo y que el procedimiento depende de la evaluación médica y de las condiciones de cada paciente.

“Después, obviamente, cualquier mujer lo puede hacer a la edad en que todavía sus óvulos estén en condiciones y, si está todo óptimo, se puede hacer y se puede llevar adelante”, sostuvo.

Al recordar la decisión, la actriz definió la preservación de óvulos como una alternativa para resguardar esa posibilidad a futuro. “Me metí en el proceso diciendo: ‘Bueno, dale, hagámoslo. Sí, me parece que está bueno congelar óvulos como una reserva’. Esa reserva ovárica, si la puedo tener, la tengo”, reflexionó.