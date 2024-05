Carmen Barbieri compartió con mucha emoción un momento de su vida: tuvo 44 kilos de sobrepeso y la pasó muy mal. La revelación tuvo lugar este martes en Cuestión de Peso, el programa que volvió a la pantalla de El Trece y es emitido por El Tres. En una charla con el conductor Mario Masaccesi, la actriz abrió su corazón.

“Vos nunca fuiste gordo, ¿no?”, le preguntó Carmen a Massaccesi. “No”, respondió él. De esta manera, la conductora comenzó a relatar su experiencia personal, publicó Teleshow. “Yo tuve 44 kilos más. Me costó tener sobrepeso. Estar gordo es muy duro para todo: para el amor, para el trabajo, para con los hijos, para con el espejo”, detalló Barbieri.

“Durante mucho tiempo, el espejo no existió para mí. Yo pasaba y no miraba. No los tapé (a los espejos). Pero no miraba a esa persona que pasaba, que era yo. No me quería ver. Es duro. Se me llenan los ojos de lágrimas. Me emociono” continuó visiblemente conmovida.

Con la voz quebrada, Barbieri continuó y dio ejemplos de los sufrimientos cotidianos que atraviesan las personas con sobrepeso: “Ser gordo es muy duro. No entrás en el asiento de un avión, pero no te podés pagar un pasaje en primera”.

En ese momento, Massaccesi agregó otro detalle particular en la vida de la actriz: “Pero además, vos sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto”. En ese sentido, Carmen explicó la medida que tomaba con su ropa en ese momento: “Y no tenés qué ponerte, tenés que inventar cuando tenés XXXL. Yo no me vestía, me tapaba”.

Puede interesarte

En esa línea, la actriz también recordó el diálogo que solía tener con su mamá, Ana Caputo, en relación a los looks que acostumbraba a usar: “Mi mamá me decía ‘¿Por qué te ponés una carpa? ¿Por qué no dejás que se te vea el cuerpo’. Y yo le decía: ‘Porque estoy gorda, mamá’”.