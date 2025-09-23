La extenista profesional Serena Williams, de 43 años, volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una producción de fotos en la que se mostró con un conjunto de lencería de encaje, que también funciona como traje de baño. Las imágenes, tomadas en un balcón y publicadas en Instagram, dejaron ver a la campeona olímpica con un look entallado en satén y encaje, acompañado por una bata a juego y accesorios de lujo.

Williams completó el atuendo con un collar de diamantes, anillos de plata y pendientes de cristal. El estilismo incluyó además un maquillaje marcado, labios en rosa y su melena rubia peinada con volumen y ondas prolijas.

No es la primera vez en los últimos meses que la exnúmero uno del tenis mundial comparte postales de su figura. En agosto había posado con un traje de baño amarillo neón que también llamó la atención de sus seguidores.

El proceso detrás del cambio

Más allá de la faceta estética, la deportista habló recientemente de la transformación de su cuerpo. Contó que perdió 14 kilos con la ayuda de un medicamento indicado para tratamientos de control de peso. “Me siento muy bien y saludable, ligera física y mentalmente”, aseguró en diálogo con People.

Williams, madre de Olympia (8) y Adira (2), reconoció que después de sus embarazos nunca había logrado alcanzar el objetivo de peso que se proponía: “Trabajaba mucho, comía saludable y no conseguía llegar. Nunca tomé atajos en mi carrera, siempre fui de trabajar duro. Sé lo que se necesita para ser la mejor”, señaló.

La extenista aclaró que no se trataba de responder a presiones externas, sino de una meta propia. “La talla que tenía no estaba mal, pero no era lo que yo quería. Quería sentirme cómoda conmigo misma”, explicó.