El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunciaron hoy un nuevo refuerzo para trabajadores informales. El bono será de $94.000 que será entregado en dos pagos de $47.000 cada uno.

En esta ocasión, el nuevo bono se va a financiar con un impuesto a las ganancias a grandes contribuyentes, según detalló la cartera económica en conferencia de prensa.

La asistencia es similar al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), que se pagó durante el aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus, o el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que se acreditó en noviembre del 2022.

La ayuda para trabajadores informales forma parte de la batería de medidas que anunció el ministro de Economía para respaldar a los segmentos más vulnerables de la población, con el propósito de mantener los niveles de ingresos y estimular el consumo.

Con el Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad y el Ingreso, el Gobierno nacional implementó un bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia, un refuerzo de $37.000 para jubilados de Anses, bono para empleadas domésticas, la suba del piso del Impuesto a las Ganancias y el nuevo programa Compre sin IVA.

Monto del nuevo bono similar al IFE para trabajadores informales

Refuerzo de ingresos

"Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo; recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido", expresó Sergio Massa en conferencia de prensa.

“Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, agregó la titular de Anses.

Fecha de cobro del bono de $94.000 de Anses similar al IFE

Según lo anunciado por el Gobierno, el bono de $94.000 similar al IFE se entregará en dos cuotas:

Primera cuota de $47.000: octubre

Segunda cuota de $47.000: noviembre

Requisitos para cobrar el nuevo bono similar al IFE de Anses

Podrán cobrarlo las personas de entre 18 y 64 años. Para acceder al nuevo bono similar al IFE, las personas no deberán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

Jubilación o pensión.

AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.•

Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).

Prestación por desempleo.

Obra social o prepaga

Además, deberán contar con la Clave de Seguridad Social y una CBU o clave bancaria a nombre del titular que lo solicite para cobrar el refuerzo. Quienes no la tengan, pueden tramitarla a través del banco.

Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de cada uno de los solicitantes, para comprobar que cumplen con los requisitos.

Cómo inscribirse para el nuevo bono para trabajadores informales en Anses

Ingresar en anses.gob.ar a partir de mañana Entra a Mi Anses: con CUIT y Clave de Seguridad Social Inscribirse a partir de las 14 y hasta las 22 horas

La inscripción estará disponible durante todo octubre.