Fiesta, baile, chimentos y escándalos son los condimentos del Bailando, y en las últimas horas se sumó un elemento: una seria acusación contra uno de los participantes del certamen. Hablamos del ex futbolista Brian Sarmiento, quien recientemente reveló que padeció ataques de pánico cuando jugaba en primera.

Fue en LAM donde Ángel de Brito dio detalles del reclamo de la ex pareja, quien asegura que Sarmiento no responde a sus responsabilidades de padre. “Su ex lo acusa de no pasarle la cuota alimentaria a su hija”, habían adelantado en la cuenta El Ejército de LAM.

Puede interesarte

Luego de explicar el trasfondo del tema, De Brito le dio al participante del Bailando la posibilidad de defenderse. “No tengo nada que esconder, yo lo que cobro y puedo le mando. Si la cuota quiere que sea la misma de cuando jugaba al fútbol, no se puede”, dijo Brian.

Y agregó: “El dólar se fue a mil pesos, entonces yo no puedo mandar 1500 dólares como hacía siempre, no juego más al fútbol y cobro en pesos”. “Yo mando lo que puedo y cuando estuve bien le daba de más, ahora hay que recortar los gastos y yo también recorté los míos”, siguió.

🔴 Acusaron a Brian Sarmiento de no pagar la cuota alimentaria



👉 La palabra del ex futbolista.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Q0GRwesTMm — América TV (@AmericaTV) October 13, 2023

“Hay que cambiar de vida, le mando lo que puedo, estoy siempre presente y me estoy rompiendo el culo para ganar guita y poder enviarle”, insistió. “A veces salgo de acá, voy, y deposito lo poco que tengo para mis nenas, no tengo nada que esconder”, añadió.

En tanto, Brian explicó que la visión de su ex, que vive en el extranjero, está distorsionada: "La gente puede ver los tweets de mi ex mujer que decía 'como puede ser que esté en el programa número uno y solo me mande 540 mil pesos'. Ella se queja de que le mando solo 540 mil pesos".