Shakira sigue siendo la Reina de la Música del Mundial, ya que ha sido seleccionada una vez más para la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, titulada “Dai Dai”, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

En una publicación colaborativa en Instagram con Global Citizen y la Copa Mundial de la FIFA, la artista colombiana — vestida con una minifalda azul y un top amarillo y sosteniendo un balón de fútbol — compartió un clip de un minuto de la canción y el video musical que se estrenará el 14 de mayo.

“Desde el día en que naciste, aquí en el espacio al que perteneces… lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta en inglés desde el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, seguido de imágenes aéreas del estadio con la frase “Estamos listos”.

“Dai Dai” es una pegajosa canción con tintes de reguetón y afrobeats que mezcla perfectamente los mundos musicales de Shakira y Burna Boy.

Siendo una auténtica favorita del Mundial, esta será la segunda canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de Shakira, tras la atemporal “Waka Waka (This Time for Africa)” grabada para la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

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“Waka Waka” alcanzó el No. 2 en las listas Hot Latin Songs, Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard en julio de 2010. También llegó al No. 8 de Latin Rhythm Airplay y al No. 38 en el Billboard Hot 100 durante el mismo período. Además, pasó 42 semanas en el No. 1 de Latin Digital Song Sales, siendo el título de Shakira con mayor duración en esa lista.

La noticia de “Dai Dai” llega después de que Shakira actuara ante más de 2 millones de personas en el festival gratuito Todo Mundo No Rio en Copacabana, así como del anuncio de nuevas fechas en Estados Unidos para su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran.