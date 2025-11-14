Con una espléndida aparición en la premiere mundial de Zootopia 2, la artista colombiana Shakira volvió a robar protagonismo no solo como invitada de honor, sino como parte esencial del universo de la película. El estreno fue el pasado 13 de noviembre en el El Capitan Theatre de Los Ángeles.

Shakira no es una aparición más en este evento: ella recupera el papel de voz de Gazelle, la celebridad pop dentro del mundo animado de Zootopia, papel que ya interpretó en la entrega original.

Además, la artista lanzó el sencillo Zoo, pieza clave de la banda sonora de esta secuela, que escribió junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin.

En la alfombra roja, Shakira apostó por un outfit que evocaba claramente su rol de Gazelle: detalles brillantes, guiños a la estética de la película y un aire festivo que anticipaba la energía del film.

Su presencia no pasó desapercibida: acompañada de sus hijos y con una actitud cómplice, la cantante proyectó elegancia y entusiasmo, mostrando no sólo su lado artístico sino también su conexión personal con el proyecto, que marca la colaboración continuada entre Shakira y el universo de Walt Disney Animation Studios.

Puede interesarte

Shakira aporta tanto voz como identidad cultural al film y refuerza el peso de la música latina en producciones animadas globales: con “Zoo” como nuevo himno.