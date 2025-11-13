Shakira vuelve a aparecer en escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney, Zootopia 2. La artista vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una superestrella pop dentro de la ciudad de Zootopia.

El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.



Si bien la canción está pensada para niños, contiene el estilo bailable que caracteriza a la barranquillera, capturando de manera perfecta el estilo de “Zoo” civilizado, como en el universo de Zootopia.

Además, la letra de la melodía fusiona frases en inglés y en español, por lo que puede ser disfrutada por una amplia gama de personas.

Letra en español de ‘Zoo’

Vamos, levántate

Somos salvajes, no se nos puede domar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Hop-ah, hop-ah

Vivimos en un mundo loco, atrapados en la rutina

La jungla de cemento a veces es pura locura

Tú y yo juntos al final de un día salvaje

No lo guardes todo dentro, libera tu energía

Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar

En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera

Aférrate a este momento, no dejes que se esfume

Baby, deja que la música siga sonando

Vamos, levántate

Somos salvajes, no se nos puede domar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vamos, sigue el ritmo

Diviértete si estás listo para jugar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vivimos en tiempos intensos, sin chance de enfriar

Siempre confinados, ¿qué vamos a hacer ahora?

Todo se trata de encontrar el amor, a veces difícil de hallar

Pero cuando se trata de nosotros, siempre es un buen momento

Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar

En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera

Aférrate a este momento, no dejes que se esfume

Baby, deja que la música siga sonando

Vamos, levántate

Somos salvajes, no se nos puede domar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vamos, sigue el ritmo

Diviértete si estás listo para jugar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Te llevaré más alto, te llevaré más alto

No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto

Te llevaré más alto, te llevaré más alto

No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto

Es una fiesta que sube como la espuma

Por ti iré hasta la luna y de regreso

Es una fiesta que sube como la espuma

Por ti iré hasta la luna y de regreso

Vamos, levántate

Somos salvajes, no se nos puede domar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vamos, sigue el ritmo

Diviértete si estás listo para jugar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vamos, levántate

Somos salvajes, no se nos puede domar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh

Vamos, sigue el ritmo

Diviértete si estás listo para jugar

Y estamos convirtiendo la pista en

Un zoológico, uh, uh, uh.