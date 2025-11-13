Video
Shakira estrenó “Zoo”, el tema oficial de la banda sonora de la película "Zootopia 2"
La barranquillera vuelve a ponerse en la piel de Gazelle.
Shakira vuelve a aparecer en escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney, Zootopia 2. La artista vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una superestrella pop dentro de la ciudad de Zootopia.
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.
Si bien la canción está pensada para niños, contiene el estilo bailable que caracteriza a la barranquillera, capturando de manera perfecta el estilo de “Zoo” civilizado, como en el universo de Zootopia.
Además, la letra de la melodía fusiona frases en inglés y en español, por lo que puede ser disfrutada por una amplia gama de personas.
Letra en español de ‘Zoo’
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Hop-ah, hop-ah
Vivimos en un mundo loco, atrapados en la rutina
La jungla de cemento a veces es pura locura
Tú y yo juntos al final de un día salvaje
No lo guardes todo dentro, libera tu energía
Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar
En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera
Aférrate a este momento, no dejes que se esfume
Baby, deja que la música siga sonando
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vivimos en tiempos intensos, sin chance de enfriar
Siempre confinados, ¿qué vamos a hacer ahora?
Todo se trata de encontrar el amor, a veces difícil de hallar
Pero cuando se trata de nosotros, siempre es un buen momento
Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar
En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera
Aférrate a este momento, no dejes que se esfume
Baby, deja que la música siga sonando
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Te llevaré más alto, te llevaré más alto
No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto
Te llevaré más alto, te llevaré más alto
No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto
Es una fiesta que sube como la espuma
Por ti iré hasta la luna y de regreso
Es una fiesta que sube como la espuma
Por ti iré hasta la luna y de regreso
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh.