El domingo 9 de julio se vivió en Northamptonshire, Inglaterra el gran premio del circuito de Silverstone de la Fórmula 1 y Shakira estuvo allí. Te contamos todo en esta nota

Como ya ha sido costumbre a lo largo de esta temporada, el piloto neerlandés Max Verstappen se llevó el primer podio sumando su sexta victoria al hilo. Este es un hito para el piloto de la escudería de RedBull, pues es la primera vez en su carrera que logra coronarse en el circuito inglés.

No obstante, las miradas se las llevó Shakira, quien fue a apoyar al inglés Lewis Hamilton con quien durante varios meses se ha rumorado que tiene un romance. A pesar del apoyo de la intérprete de Hips Don’t Lie, el británico no logró superar a Verstappen y a Lando Norris de McLaren, terminando en el tercer podio de la terna. Esto no fue excusa para no celebrar, pues tras el magno evento, Shakira fue vista divirtiéndose en Chiltern Firehouse, uno de los hoteles/restaurantes más lujosos de Londres.

Durante la competencia, Shakira usaba un top de mezclilla con corsé y pantalones de cuero negro que combinó con tacones altos del mismo color. La cantautora terminó su look con gafas de sol gruesas dejando sueltos sus característicos cabellos dorados. Para su noche de fiesta, Shakira optó por un estilo más casual y cambió su conjunto por pantalones de mezclilla, tacones negros, una blusa transparente y gorra. Según reportes, estuvo hasta altas horas de la madrugada divirtiéndose con sus amigos.

La presencia de Shakira no sólo llamó la atención de los tabloides, sino también de los mismos comentaristas de la cadena ESPN Fernando Tornello y Juan Fossaroli. Las cámaras de la cadena televisiva captaron a la cantautora cuando la carrera se encontraba en la vuelta 48, haciendo que Tornello y Fossaroli se cuestionarán el repentino amor por la velocidad de Shakira.

“¿Está Shakira detrás de los anteojos? Sí, efectivamente. Bueno, ahí está también presenciando en Gran Bretaña el gran premio”, dijo Tornello sobre la presencia de Shakira en Silverstone, mientras que Fossaroli comentó lo siguiente:

“¿Por qué Shakira es tan fanática de la Fórmula 1?, ¿a quién vino a ver?”

Los rumores de la relación entre Shakira y Lewis Hamilton no vienen de la nada. Desde hace varios meses, ambos han sido captados pasando el tiempo juntos. En mayo pasado, las figuras compartieron una cena tras el premio de Miami, para después ser captados disfrutando del sol en un yate de lujo.

Más recientemente, la supuesta pareja fue vista en un restaurante de Barcelona donde aprovecharon el momento para tomarse una foto acompañados de varios amigos. La fotografía llamó la atención debido a que se puede apreciar la mano de Hamilton tomando por la cintura a la colombiana.

Aunque ninguno de ellos ha confirmado o desmentido su relación, varias fuentes cercanas a ambos aseguran que sólo es cuestión de tiempo para que hagan oficial el romance. “Están pasando tiempo juntos y en la etapa de ‘conocerse’… Es divertido y coqueto”, dijo recientemente una de las fuentes, y al parecer, Hamilton y Shakira han sido vistos siendo “muy cariñosos” tanto dentro como fuera de las pistas.

Y a pesar de que nada ha sido confirmado, esta supuesta relación ya habría cobrado su primer víctima: Tom Cruise. Fuentes cercanas al renombrado actor aseguraron en su momento que Cruise estaba “muy interesado” en Shakira, llegando incluso a mandarle flores a su residencia en Miami. Sin embargo, Shakira no habría visto con los mismos ojos al protagonista de Misión Imposible, lo cual terminó siendo un “golpe muy duro” en el ego de Cruise, sobre todo al enterarse de los intentos de Hamilton por conquistarla ya que Cruise consideraba a Hamilton un amigo muy cercano.