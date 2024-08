Los consagrados ex boxeadores argentinos se refirieron a la participación de la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting en las olimpíadas de París.

El boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París desató una polémica mundial al trascender los casos de las pugilistas argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting que fueron habilitadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) pese a tener altos niveles de testosterona y ser una mujer trans, respectivamente.

Si bien no fue para ninguna su primera aparición en los Juegos Olímpicos, ya que habían competido también en Tokio 2020, donde fueron derrotadas, las quejas de sus rivales en las últimas peleas y la diferencia de criterio del COI con la Asociación Internacional de Boxeo las pusieron en el centro de las miradas.

En particular, fue la pelea que se llevó a cabo este jueves entre Khelif contra la italiana Angela Carini la que ha generado un revuelo en la cita olímpica 2024. A los 46 segundos de dicho combate, Carini decidió abandonar el ring y Khelif quedó automáticamente clasificada a los cuartos de final en la categoría femenina de 66 kilos.

La polémica llevó a que se expresen una infinidad de personalidades del mundo, entre ellas por ejemplo el propio presidente argentino Javier Milei, quien apuntó contra quienes ignoran argumentos biológicos en favor de una agenda progresista y los definió como “boluprogres”.

Alejandra “Locomotora” Oliveras, boxeadora argentina excampeona del mundo, dio su picante 🌶️ versión sobre la polémica desatada en #Paris2024 entre Imane Khelif 🇩🇿 y Ángela Carini 🇮🇹 pic.twitter.com/yMfquVBrJD — Andres Ignacio Stahler 🎙🇦🇷🇪🇨 (@aistahler) August 1, 2024

Con probada autoridad para opinar al respecto, quien también se refirió a la polémica fue la santafesina múltiple campeona mundial Alejandra "Locomotora" Oliveras. "Yo he noqueado a mujeres con 10 kilos más", sostuvo la ex boxeadora respecto al uso de la fuerza en este deporte.

Oliveras fue consultada al respecto de este caso en una entrevista televisiva en C5n. "Lo primero que pregunto es si esta chica es trans, si tiene pene o no. Si es una mujer, ¿cuál es el problema? Se armó un quilombo bárbaro con esto. Yo gané seis títulos del mundo todos por KO a mujeres de 10 kilos más. También tengo una fuerza que si vos ponés a otras 300 mujeres no la tienen. Soy única en el mundo, no te olvidés, soy la mejor boxeadora del mundo de la historia, con récord Guinness, no lo digo yo, lo dicen mis títulos", sostuvo la "Locomotora".

Luego agregó que "en el boxeo hay un reglamento que dice que la mujer contra mujer y el hombre contra hombre. Te hacen el antidoping. Hay un peso, hay médicos, hay jurado y fiscales. Es un deporte maravilloso. Te cuidan también porque una vez que vos tocas el piso, se termina la pelea, no como otros deportes que te siguen pegando".

En esa línea, Oliveras dijo que "yo vi la pelea y la verdad es que le dio unas ‘piñitas de mierda’. Una piña grande te tira al piso y no te despertás más. Ella se quedó parada y dijo que no seguía. Bueno, si es cagona, qué sé, no sé qué decirte ¿para qué te subís al ring?".

Luego, opinó que es distinta la situación si la otra persona es transgénero. "Ahí estamos hablando de otra cosa porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona, es algo biológico. Se lo preguntaron un médico y es así, por eso está prohibido totalmente que un hombre compita contra una mujer", concluyó.

"Maravilla" Martínez criticó al Comité Olímpico Internacional (COI)

Otro de los destacados pugilistas del país que opinó sobre la polémica fue el ex campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez, quien criticó duramente al COI por aceptar la incorporación de la argelina Imane Khelif en la división femenina de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. COI inútiles", fue parte de la publicación del boxeador argentino en su cuenta personal de la red social X.

Pero la polémica tuvo lugar cuando criticó la sexualidad de la competidora en cuestión, aunque culpó al ente regulador por permitirle pelear: "Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo".

No obstante, el excampeón mundial peso mediano y súperwelter cometió el fallo de afirmar que Khelif era transexual, lo que generó el repudio de los seguidores ante la información falsa compartida por el boxeador, algo que este contestó alegando que "la presencia de cromosomas XY en su ADN, propios del género masculino, ya eran motivo suficiente para impedirle competir en el boxeo femenino".

La polémica estalló luego de que la boxeadora italiana Natalia Carini solo resistiera 45 segundos de combate ante la argelina Imane Khelif, quien ya había sido descalificada anteriormente, en el Mundial de Boxeo de 2023, por tener cromosomas XY, que son típicos en hombres (las mujeres tienen dos cromosomas X).

"Me dolió mucho. Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar", dijo la italiana tras abandonar la pelea al recibir un potente derechazo de Khelif.

Este viernes será el debut de la taiwanesa Lin Yu-Ting, quien había sido descalificada del Mundial de Boxeo 2023 por ser mujer trans, pero recibió luz verde para participar de la cita olímpica por parte del Comité Olímpico Internacional. Peleará a las 15:30 con la uzbeka Sitora Turdibekova por los octavos de final de la categoría peso pluma.

Tigresa Acuña, en contra de la boxeadora argelina

La "Tigresa" Acuña criticó la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a su hiperandrogenismo, que le otorga niveles elevados de testosterona.

Acuña afirmó que Khelif no solo tiene más fuerza en el golpe, sino también mayor aguante, lo que crea una gran desigualdad respecto a otras competidoras.

La boxeadora argentina remarcó la importancia de que las federaciones internacionales aborden este tema para asegurar condiciones de competencia justas.