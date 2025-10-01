Video
"Si es verdad, decí el nombre": Evangelina Anderson se cansó y desafió a Yanina Latorre
La modelo enfrentó a la conductora en plena gala de los Martín Fierro y la instó a que presente pruebas de sus dichos.
La noche de la gala de los premios Martín Fierro tuvo cierto momento de tensión que quedó registrado por las cámaras. Evangelina Anderson no dudó en aprovechar la presencia de Yanina Latorre y la confrontó mientras estaba dando una nota.
A pesar de que la modelo y la conductora se mostraron amistosas, hubo cierta incomodidad en el aire cuando Eva le reclamó a Yanina por haber difundido la historia de su supuesto romance con un hombre casado tras la separación de Martín Demichelis.
“Contá quién es el hombre casado con el que salgo. Si vos querés la credibilidad de la gente, decilo", exigió la jurado de Los 8 escalones. Por su parte, Yanina retrocedió con semblante serio y le respondió: “No puedo. No, no me amenaces con esa porque no puedo decirlo. No era Paredes”.
Pero la insistencia de Anderson llegó a tal punto que la “angelita” le prometió publicar el video que acredita su versión. “Te lo prometo, pero me da cosa arruinarle la vida a una familia... Esta es de armas tomar. Igual, me caés bien. Te voy a invitar a comer”, respondió Yanina, en un intento por aligerar la situación.
No tan satisfecha con la respuesta, Eva comentó a los noteros presentes: “Esta me quema. Me hace quedar mal y no tira nombres. Si es verdad, decilo ahora. Decí el nombre. Quiero que digas el nombre. Todo es mentira".
No obstante, a pesar del momento que parecía enturbiado por la tensión, ambas compartieron momentos de complicidad y hasta un abrazo, para mostrar que todo iba bien entre ellas.