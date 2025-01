Julieta Poggio se encuentra haciendo su primera temporada de verano en Carlos Paz, lo que la tiene muy entusiasmada, ya que además, comparte esta obra musical con su hermanas Lolo Poggio.



La ex Gran Hermano dio un móvil para "DDM" donde contaron todo sobre "Zoom", el proyecto dirigido a jóvenes que ha sido todo un éxito, pero en medio de la entrevista vivió un incómodo momento.

Resulta que en el panel del programa estaba Mimi Alvarado, quien le tiró: "Yo quiero saber si eres o te hacés, porque la verdad no logro sacarte la ficha, aunque me parezcas divina".

Fiel a su personalidad sin filtro, Julieta Poggio le contestó al instante: "¿Si me hago qué Mimi?", y la mediática le aclaró: "Si te hacés la inocente". La joven actriz le puso los puntos al contestarle: "No, no me hago la inocente Mimi. Y no, nadie se lo pregunta, ni nadie me lo pregunta". Y siguió: "Todas las personas que me conocen y que me conocieron en Gran Hermano saben cómo soy".