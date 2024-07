Un joven ha generado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que cuestiona la obligación de trabajar, argumentando que no pidió nacer. "A pesar de tener 21 años, no creo que deba trabajar porque básicamente nací sin mi consentimiento", afirmó en el video, que rápidamente se viralizó.

La identidad del joven es desconocida, pero su postura provocó una avalancha de comentarios en diversas plataformas. En el video, el joven plantea: "Mis padres decidieron tenerme sin consultarme, no me pidieron permiso, y no creo que tenga sentido que por esa decisión ahora deba trabajar. Que me mantengan ellos, ya que me quisieron tener".

El usuario 'Recuncho3' compartió este video, desatando un aluvión de críticas y opiniones sobre las responsabilidades y expectativas de los jóvenes al llegar a la adultez. Un comentario notable de un usuario español dice: "Me imagino diciéndole eso a mi padre, no a los 21, sino a los 16, y riendo al pensar dónde tendría que buscar mi cabeza tras la bofetada".

Otro usuario añadió: "Ni sus padres ni el gobierno están obligados a mantenerlo; con una semana de hambre comenzará a trabajar". Este debate, que acumuló más de 3.2 millones de reproducciones y 25 mil likes, también incluyó opiniones que respaldan la libertad de elegir: "Tiene razón, ¿por qué le van a obligar a trabajar? Puede probar suerte en la lotería, en un show de TV, o incluso vivir al margen de la sociedad comiendo de los cubos de basura y durmiendo en cartones".