En el Cantando 2024, Milett Figueroa no coincidió con una devolución que Aníbal Pachano le estaba dando a Cristian U, tiró un comentario al pasar y terminaron protagonizando un tenso cruce.

Todo comenzó después de que Cristian U realizara su performance. El ex GH estaba escuchando la nota de Pachano con calma hasta que Milett decidió intervenir porque no le gustó para nada lo que estaba diciendo su compañero, desatando un ida y vuelta bastante intenso.

"Me hubiera gustado que en el final ella no subiera tanto, que fuera más parejo", comenzó haciendo Pachano su evaluación a los participantes. "A mi me gustó" tiró por lo bajo la modelo peruana.

Al oír estas palabras, Pachano le contestó irónicamente: "Son gustos, Milett. Cuando te toque a vos, explicás y si no te gusta alpiste". La historia no quedó ahí y la pareja de Marcelo Tinelli volvió a responder: "Alpiste a tus gallinas o pollos. Yo no soy ningún animal". Pero lejos de tener la última palabra, el coreógrafo le retrucó: "Tenés que aprender los dichos en Argentina".

😱 El TENSO CRUCE entre Aníbal Pachano y Milett Figueroa durante la DEVOLUCIÓN A Cristian U



La modelo concluyó diciendo: "Nunca le dije nada a él. Fue un comentario inofensivo", y nuevamente el bailarín respondió: "Se te escuchó cuando estaba dando la devolución".