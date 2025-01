Un vecino siembra terror en un edificio del barrio porteño de Balvanera. El hombre, identificado como José Conde, fue denunciado por haber agredido y amenazado de muerte a varios de los habitantes del lugar.

Según denunciaron algunos vecinos, el hombre comenzó a intensificar su violencia después de haber vuelto de una clínica de rehabilitación. Lo acusan de haber atacado con aerosol al encargado y agarrado de los pelos a un vecino, así como de haber insultado y escupido a otros vecinos. “Hija de p... , sos una mal parida, te voy a hacer la vida imposible. Yo soy un asesino, si quiero te mato”, le habría dicho a una vecina, según la denuncia que se radicó en la comisaría.

Pese a que la policía intervino en varias oportunidades, el propietario mantuvo su postura agresiva y hasta pretende integrar el consejo de administración del edificio.

“Todos tenemos miedo, por eso muchos no quieren salir a hablar. Él debe tener como cinco o seis denuncias. Tuvimos custodia por un mes por las amenazas de muerte a esa vecina que se fue del edificio. La policía viene, toca el timbre. No se qué solución encontrar, porque hablar con él es imposible. Por más que intentamos llevar una buena relación entre vecinos, con él es imposible. Es muy difícil hablar con él”, dijo una vecina.

“Mi calidad de vida bajó, me cuesta salir de casa”, agregó la mujer que vive justo en el departamento de enfrente. Contó que antes de salir de su casa, chequea que el hombre no esté por el pasillo. También que analiza irse a vivir a otro lado. “Si estuvo en tratamiento y volvió así, no sé”, expresó.

Puede interesarte

“La situación es horrible. Hace pis en el edificio, ensucia, escupe, hay amenazas de muerte. Es un hostigamiento constante. Deja carteles en inglés que firma como White Dog”, indicó una vecina en diálogo con este medio.

El miércoles, el hombre agarró de los pelos y empujó contra una pared a otro vecino en medio de una discusión. También en otras imágenes grabadas por cámaras de seguridad del edificio, se lo ve patear a su perro contra la puerta del ascensor o arrastrarlo con la correa al punto que el animal casi queda aplastado por la puerta de entrada.

En breves declaraciones a TN, el hombre salió enfurecido a negar que hubiera tirado gas pimienta a sus vecinos. “Andá a ver los que están robando el país, campeón”, le gritó a un periodista en la entrada. “Acabás de decir que yo tiré gas pimienta, a la Justicia”, continuó José.

“Es una persona que está con una salud mental no acorde para vivir en la sociedad. Es propietario y por eso no lo podemos sacar. Hoy vive solo. Estuvo casado. Estuvo internado en un centro de rehabilitación. Dice que es contador”, contó una mujer sobre el vecino.

Según afirmó, el hombre se queda molestando al encargado desde que llega por la mañana hasta que termina su turno al mediodía. “Hace un mes renunció la administración por este caso de hostigamiento, de amenazas y acoso”, sostuvo.