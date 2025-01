Todo ocurrió al aire del programa de su hija Lola, cuando contó una inesperada actividad que hace con su esposo Diego.

La “angelita” no tuvo filtros al revelar que le depila las partes íntimas al exfutbolista. “No, no, no. ¡Es un asco!”, gritó la joven de 24 años al escuchar lo que decía su mamá, y se sacó los auriculares.

El ida y vuelta surgió cuando uno de los integrantes de Rumis (La Casa) le recordó a Yanina una frase que había dicho Cinthia Fernández: “Vomitivo es pensar que le depila los pelos al marido”.

“¿Perdón?”, exclamó Lola en ese momento, totalmente sorprendida. “Si, yo le depilo los pelos del c... a papá”, reconoció la panelista delante de su hija. “Lo ayudé, pobre papá”, comentó la mediática y aseguró que no la “erotiza” la situación.

[AHORA] "Me la recontra baja": la reacción de Lola Latorre al enterarse de que su mamá Yanina le depila "los pelos del culo" a Diego, su papá.



📹 @somoslacasaok https://t.co/V582ixUU9o pic.twitter.com/B2wYTr66FJ — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 18, 2024

Luego, Lola respondió qué haría si su novio le pide algo similar: “Le diría ‘gordi andá acá a una cuadra que hay una depiladora’”. Fiel a carácter Yanina interrumpió a su hija. “Ay, la palabra ‘gordi’ me la recontra baja, no le digas así”, opinó ella. A lo que la joven le retrucó: “¡A mí me la baja que lo depiles a papá!”.