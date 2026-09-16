Una joven de 32 años fue asesinada a tiros en su casa de Saavedra al 900, en Fray Luis Beltrán, en la madrugada de este miércoles. Los agresores escaparon en una moto. El domicilio de Ayelén Ramos, la víctima, había sido allanado el pasado 28 de agosto por una investigación del fiscal provincial de Microtráfico César Pierantoni.

El cuerpo de Ramos fue hallado con tres impactos de bala en el tórax, uno en una axila y uno en la espalda. Según los primeros datos recolectados en la causa que tiene a su cargo la fiscal Victoria Vigna, los atacantes llegaron en una moto, el que iba como acompañante se bajó, se acercó a una ventana de la casa, realizó los disparos y huyó en el vehículo.

Los peritos que trabajaron en la escena incautaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros y un plomo encamisado.

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De acuerdo a la información obtenida por Rosario3, la vivienda de Saavedra al 900 fue allanada dos veces por venta minorista de droga, una a mediados de julio y otra a finales de agosto. De hecho, la pareja de Ramos está detenida por microtráfico.

La última vez que allanaron la casa de Ramos fue el 28 de agosto. Lo hizo la brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, que secuestró 17 bochitas de cocaína, tres celulares, 124 mil pesos y un billete de un dólar.