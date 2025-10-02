Nico Vázquez fue el último invitado de Otro Día Perdido, el talk show de Mario Pergolini en El Trece. En una charla descontracturada, el actor habló sobre cómo encarna los roles para sus obras y el desafío que eso conlleva.

El actor, quien recientemente estuvo en el ojo de la polémica por su separación de Gimena Accardi, es una de las voces más buscadas para realizar entrevistas, aunque él prefiere omitir ese tema de conversación.

Mientras Vázquez retó a los presentes en el estudio a intentar hablar con el “bucal” de Rocky, Pergolini lo sorprendió al compartirle su apoyo con respecto al escándalo que lo tiene como protagonista.

Lento y tratando de que sé le entienda, el conductor moduló: “Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”.

Al descifrar lo que estaba queriendo decir, el actor trató mantenerse en la misma línea de hace unos meses y dijo: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”.

Mario aprovechó la confusión para tirar una bomba y Nico Vázquez la desactivó como un campeón. Un caballero absoluto.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/XeCALJxU5n — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 2, 2025

“Pero yo creo que hay lados”, le retrucó Pergolini. “Yo digo lo mismo, es una mierda”, acotó Rada.

Evadiendo nuevamente el tema y manteniéndose lejos de cualquier testimonio que pueda generar el título de algún portal, el actor comenzó a caminar como chimpancé, invitando a Pergolini y Rada a que hagan el mismo movimiento.