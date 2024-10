Durante la emisión del lunes de LAM (América), Yanina Latorre y Cinthia Fernández se convirtieron en las protagonistas de una fuerte discusión. En medio de las reiteradas ausencias de la bailarina en el ciclo, la pareja de Diego Latorre dejó en claro su malestar y reprochó las actitudes de su compañera. Por su parte, la modelo tampoco dio el brazo a torcer y le contestó a través de las redes sociales.

La situación se disparó ante las quejas de Yanina en el estudio del programa. “¡Quiero matar a todos!”, fueron las primeras palabras que dijo, durante el reemplazo de Ángel de Brito en la conducción. Sin dar vueltas, se refirió a que debió ser socorrida por Julieta Argenta, quien trabaja con ella en El Observador y Bondi Live, para suplantar a la modelo en el panel. “Ella, Julieta, la nena, porque es mi polla, llegó tarde porque acá hay una panelista séptima, contratada para venir una vez por semana, que es la señora Cinthia Fernández”, explicó Latorre al presentar a su compañera como invitada para cubrir dicho lugar.

“La semana pasada andá a saber por qué no vino, la anterior tampoco”, continuó. Y dio detalles de la organización del programa: “Cuando se va Ángel de vacaciones, ella es la séptima panelista, y siempre está acá acompañando, porque es remadora, pero confirmó que el viernes no podía venir”, añadió. Dolores, una de las productoras, intervino con información al respecto: “Estaba con Castillo en San Luis y el viernes, cuando la llamamos para salir por zoom, estaba ocupada con un problema personal de las hijas. El lunes dijo que después confirmaba, que tenía que organizarse...”.

Visiblemente molesta, la conductora también criticó la tendencia de Fernández de respaldarse en sus hijas. “Siempre pone a las nenas como excusa, yo no sé cómo hacen todas las madres del mundo para laburar y dejar a los chicos”, comentó, en referencia a la dificultad de coordinar con ella. Sin recibir una confirmación de su parte para el lunes, la producción decidió recurrir a Argenta para cubrir su lugar en el panel. Y, ante la consulta del motivo detrás de esta nueva ausencia, la productora le explicó: “Tenía que organizar la dinámica con las nenas…”

Derrotada por las versiones de la bailarina para faltar al ciclo, la presentadora comentó: “Bueno, cuestión que en todo el fin de semana no contestó y la teníamos confirmada porque me dijeron que venía. Juli, que trabaja en Bondi conmigo y en la radio, no podía estar acá y vino igual. A las 19, ella tenía una entrevista porque es su trabajo. Le pagan para eso, pero le pedí que por favor venga tarde. Por lo menos tiene el decoro de venir desde el Microcentro”, contempló.

Ante las críticas, Cinthia decidió responder desde su cuenta de X para dar su versión de los hechos y defender su rol como madre. “Me enteré por lo que estoy leyendo que me dan con un caño en LAM. Nunca fallé y fui a trabajar hasta recién operada y con fiebre. Mis hijas, como todos los niños de esta edad, me avisaron ayer de la prueba de matemática, por ende, soy la única persona que se ocupa de este tema y estoy estudiando con ellas desde que llegaron del colegio”, escribió, aclarando la razón de su ausencia en el programa. “Son mi prioridad y me importa más que aprueben, a que me defenestren por no ir a un programa”, explicó, dejando en claro su prioridad y sumando la foto de una de sus hijas estudiando, rodeada de libros y material escolar en la comodidad de su hogar.

En un segundo mensaje, Fernández explicó en detalle la situación que vivió la semana anterior y sus motivos para no asistir al ciclo. “Aclaré por qué no fui. Estaba en un viaje y cuando me llamaron no atendí porque mi hija tuvo un tema grave en el colegio y estaba contándomelo. Ni bien corto a las 21.43, llamé a LAM para salir porque estaban en vivo hasta las 22 así que tenía tiempo de salir. Sin embargo, ellos se quedaron sin tiempo (algo normal que pasa en los programas) y no pude hacerlo”, detalló.

También sostuvo que decidió priorizar su rol como madre: “Esta semana solo había confirmado el viernes porque mis nenas están con el padre y aclaré que podía el miércoles, pero me necesitaban el lunes. La verdad estaba complicadísima con ellas, por eso elijo ir de frente a resolver en mi casa y confirmo si puedo ir, algo que hice el lunes a las 8.43, avisé con tiempo”.

“Así como muchas veces me pidieron que vaya sobre la hora y lo he hecho. Hay confianza y sabemos que siempre que se pueda nos cubrimos. Siempre le digo a Dolores, la productora, que si tienen urgencia de confirmación yo lo hago los días que puedo. Trato siempre de poder hacerlo hasta el último momento”, aclaró.

En alusión a su falta de respuesta el fin de semana pasado, expresó: “Realmente no la tenía, ya que dependo de la niñera, de mi mamá, pruebas de ellas y mil cosas de los hijos chicos que, si me entienden o no, ya no es un tema mío”. Como cierre, dejó en claro su frustración hacia quienes no comprenden su situación personal. “Si me quieren hacer mier... por eso, que lo hagan. Siempre contesto, es totalmente injusto. Ahora diré no, porque por intentar me hacen mier... igual, así que ya me da lo mismo”, sentenció.