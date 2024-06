Mirtha Legrand se mostró molesta por el retoque que le hicieron a su estatua creada el año pasado por un escultor y el artista salió a responder. Sin temblar, trató de "caprichosa e ignorante" a una de las figuras más importantes del espectáculo local.

"Lo que ella quería parecía ser un retoque, no hicimos más que algún retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa", lanzó Daniel Melero, en diálogo con Re (FM 107.3), cuestionando las definiciones públicas de la diva.

"Si sabemos un poco del arte, sabemos que no tiene nada que ver con los gustos, si a uno le gusta o no una cosa. Una obra no pasa por ese lado, una obra es el reflejo del artista que la realiza, y yo creo que ahí termina la cuestión del tema".

"Hubo mucha ignorancia de parte de Mirtha", planteó el escultor, en primera persona, desacreditando los dichos de la conductora más importante de la tevé. "Y lo digo con todo respeto, sobre el tema de lo que es el arte...", agregó el artista.

"Después de eso, ya me pareció un tema de culminación en mi cabeza y decir 'no vamos a discutir ni entrar en ninguna polémica con una persona que no comprende cosas", dijo Melero en la nota radial.

"En este caso, sobre arte, un tema que tendría que ser, a esta altura del partido, un tema integrado dentro de la sociedad", cerró el hombre que retocó la estatua, que ya está instalada en el parque principal de la ciudad de Villa Cañás.



La primera reacción

Cuando vio el busto que le hicieron en Villa Cañás, Mirtha deslizó frente a todos sus invitados en su programa: "Voy a hablar de un llamado que recibí, porque se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Y es feo, a mí no me gusta. No quiero que esté en mi pueblo eso. En bronce, yo todo lo que he visto, no le hacen dientes, queda mal".

Y agregó, angustiada: "Me lo mandó el intendente, que es muy amable, y no me gusta, no me gusta que en mi pueblo esté así, yo no soy esa. Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí".

Puede interesarte

Lo cierto es que el año pasado, la diva se había mostrado disconforme con su estatua y le pidió al intendente Norberto Gizzi que la rehiciera. La conductora de Telenoche (El Trece), Dominique Metzger, le preguntó a Legrand qué le había parecido, a lo que le respondió por WhatsApp: "Esa no soy yo".