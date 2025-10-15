Córdoba
Silencio del acusado: Laurta se negó a declarar ante la justicia
Se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.
Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal.
El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: "Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó".
Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.