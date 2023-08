Silvina Luna está internada hace tres meses en el Hospital Italiano y, en los últimos días, generó preocupación la noticia sobre una nueva internación en terapia intensiva porque no podía mejorar estando en una habitación común.

Pero sus familiares vieron necesario hacer una aclaración porque SIlvina lee las noticias y se angustia mucho con las fake news. “Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, leyó Estefania Berardi, en el programa Poco Correctos.

“Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta”, sumó la periodista.

Si bien por el momento no se encuentra intubada, no se descarta por completo esa posibilidad. “Silvina está muy débil, su estado empeoró y es muy crítico. Está muy delicada’. Eso es todo lo que contaron y es una situación muy complicada. Está con una sonda, en terapia, con atrofia muscular, agua en los pulmones y está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador. La están alimentando con sonda y el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, había contado Yanina Latorre.

Sus amigos Gustavo Conti y Ximena Capristo también hicieron declaraciones. El actor dijo que la vio muy mal a Silvina, mientras que su mujer pidió hacer una cadena de oración.

Luna, de 43 años, se sometió a una cirugía estética en 2011, a cargo de Aníbal Lotocki, quien le colocó metacrilato, una sustancia supuestamente peligrosa para la salud. Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica, que la obliga a someterse a varias sesiones de diálisis por semana y también se encuentra a la espera de un trasplante de riñón.