La ex Gran Hermano, Silvina Luna, contrajo coronavirus y su estado de salud es cada vez más delicado, según informó Andrea Taboada en DDM.

Este martes en DDM (América TV) dieron a conocer una nueva complicación que afecta a Silvina Luna, que sigue internada en terapia intensiva del Hospital Italiano, como consecuencias de los problemas de salud que la aquejan por las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

Andrea Taboada fue la encargada de informar que la ex Gran Hermano contrajo coronavirus. "Le habría dado Covid positivo a Silvina. Todos queremos a Silvina y esperamos que se reponga muy pronto", anunció la panelista en el programa de Mariana Fabbiani.

El abogado Fernando Burlando, que estaba en un móvil con DDM, se refirió al duro presente que atraviesa la modelo y actriz. "Lo que yo sé es que Silvina no puede, como está su salud, vivir en un sanatorio, en una clínica, todo es un riesgo para ella", consideró.

Pese a esta complicación, el letrado destacó la excelente atención que recibe la ex GH. "Está muy bien atendida y realmente hay camaradería de todo tipo con ella y con su hermano, Ezequiel, pero bueno son los riesgos de estar en un lugar donde transitan personas que están con enfermedades", añadió.

Al finalizar, Burlando se lamentó por la situación que atraviesa Silvina, que está luchado por su vida por consecuencias de las intervenciones de Lotocki. "Es todo muy angustiante", concluyó, apenado.

Preocupación por la salud de Silvina Luna: su cuadro es irreversible

Hace cuatro días, en DDM, Andrea Taboada dio a conocer que Silvina Luna reingresó a la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano. La periodista informó que el cuadro clínico de complejizo y, por esa razón, los médicos tomaron esa decisión.

En Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman en El Trece, el periodista Damián Rojo dio más precisiones sobre la salud de la ex Gran Hermano. “Ella está en estado crítico. Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, aseguró.

Según el panelista, los especialistas indican que la modelo y actriz no podrá recuperar la calidad de vida que tenía antes de su internación. "Una profesional me contó el otro día que el cuadro a nivel renal es irreversible. Es muy difícil que se recupere. Creo que, en este momento, hay que pedirle más a Dios que a la ciencia con lo que pueda pasar con Silvina Luna”, agregó.

Finalmente, Damián Rojo comentó que desde el entorno íntimo de Silvina Luna dejaron trascender que, si no dan información, es porque no se dieron cambios en el cuadro. "La vida que conoció ya no existe. Ahora solo hay que esperar, porque si la familia no comunica nada es porque sigue todo igual”, cerró.