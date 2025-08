El éxito de Patito Feo fue el punto de inflexión en las carreras de Brenda Asnicar (33) y Laurita Esquivel (31), y a 18 años del estreno en eltrece regresará en versión teatral con un sorpresivo elenco de lujo.

“Hoy lunes están ensayando”, afirmó Adrián Pallares.

La campaña de pasacalles que inundaron la Ciudad y el Gran Buenos Aires con la leyenda “nadie pasa de esta esquina” fue el indicio de que la producción estaba en marcha.

Aunque a diferencia de lo que fue Casado con Hijos, por ejemplo, ninguno de los protagonistas del suceso televisivo estará en el escenario.

“Una dijo que no quería estar siempre bajo la sombra de haber sido, y a la otra le ofrecieron mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida en eso”, contó el conductor de Intrusos sin dar más detalles.

El rol de Patito recaerá en Albana Fuentes, quien ganó por su interpretación de La Sirenita en el circuito teatral de la calle Corrientes. Por su parte, Julieta Poggio asumirá el papel de Antonella, la líder de Las Divinas. Ambas jóvenes actrices encabezarán el elenco, mientras la productora continúa seleccionando a quienes interpretarán a los demás personajes emblemáticos, como los que en su momento llevaron a escena Juan Darthés, Griselda Siciliani, Gloria Carrá, Gastón Soffritti, Andrés Gil, Santiago Talledo, Eva de Dominici y Thelma Fardín.

El regreso de Patito Feo al teatro se inscribe en una tendencia de revivir clásicos juveniles, como lo demuestran el retorno del universo de Floricienta en Margarita y el éxito internacional de Erreway. La serie, que debutó en Disney en 2007, no solo conquistó la pantalla chica, sino que también realizó giras teatrales en Argentina y en el extranjero, consolidando a su elenco como ídolos adolescentes. La expectativa por una reunión de las protagonistas originales nunca se materializó, ya que ambas continuaron sus carreras por separado y descartaron proyectos conjuntos.

La producción enfrenta desafíos adicionales. Según Intrusos, la autora original, Marcela Citterio, residente en México, se siente marginada del nuevo proyecto y podría tomar acciones al respecto. Pallares advirtió: “Esto va a traer lío. Hay una autora, Marcela Citterio, que vive en México y ya seguramente está tomando nota de todo esto y va a reaccionar porque siente que la han dejado de lado”. Además, la histórica disputa legal entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, padre de Martina “Tini” Stoessel, por los derechos de la serie, vuelve a cobrar relevancia. El conductor recordó: “Estas dos personas vuelven a estar enfrentadas porque, evidentemente, Marcelo o su empresa logró vender los derechos… Surprise”.

El nombre de Juan Darthés también resurge en el contexto del regreso teatral. El actor fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual a Thelma Fardin, hecho ocurrido durante una gira de la serie en Nicaragua cuando la actriz era menor de edad. La incógnita sobre quién asumirá su papel en la nueva versión permanece abierta, mientras la producción define el resto del elenco.

El inicio de los ensayos está programado para el lunes 4 de agosto por la tarde, con las nuevas protagonistas al frente del proyecto. La expectativa por el regreso de Patito Feo al teatro se combina con la ausencia de sus figuras originales y las controversias legales y personales que rodean a la producción.

Qué dijo Brenda Asnicar

Al tanto de la situación, Brenda habló en el ciclo Había que decirlo, en el streaming de El Trece. Respecto de la decisión de no ser parte del proyecto, Asnicar indicó que tanto ella como Esquivel “prefirieron priorizar sus carreras actuales”, aunque no pudo evitar ironizar sobre la elección de Poggio.

“Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no. Disfrútenlo”, dijo, al tiempo que envió “un abrazo a los fans, que los queremos un montón”.