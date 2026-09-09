La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) multó a un conductor que tomaba cerveza mientras manejaba por la autopista Riccheri, además de no llevar el cinturón puesto, no tener el seguro ni la VTV al día.

El caso sucedió a la altura del kilómetro 15,5 de la autopista Riccheri, momento en el que el organismo realizaba un operativo de fiscalización, lugar en el que frenaron la marcha del conductor para controlar el papelerío.

En medio del procedimiento, los agentes notaron que circulaba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del vehículo. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue “un poco”.

De este modo, se le realizó el test de alcoholemia en el lugar, el cual dio resultado positivo con 2,56 g/L de alcohol en sangre, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

🍺🚗 Tomaba cerveza al volante y el test le dio 2,56 g/L



Un hombre fue detenido en la autopista Riccheri mientras manejaba y tomaba cerveza. Además, circulaba sin seguro, RTO, cinturón ni identificación del vehículo. pic.twitter.com/vSvqkgB4R2 — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) September 9, 2026

Además del test positivo, se constató que se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria (VTV), sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo, una serie de graves irregularidades.

Frente a las acciones, se dispuso la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia determinará el tiempo de sanción. También se supo que el sujeto deberá afrontar una multa de más de $5,5 millones por la acumulación de infracciones.

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Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.