Los rumores de que Duki y Emilia Mernes se casarían en agosto fueron desmentidos por una fuente cercana a la pareja. El pasado martes, Fernanda Iglesias había asegurado en LAM (América) que los cantantes tendrían planeado contraer matrimonio en invierno de este año.

“Me llamo una persona ayer y me pidió que por favor cuente esta información que tiene que ver con el casamiento de Duki y Emilia”, comenzó Pepe Ochoa en El ejercito de la mañana en el streaming, Bondi.

“Duki y Emilia no se casan. Esta persona me pidió que por favor aclare esto y obviamente no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias”, agregó.

Además, mencionó que la pareja se vio afectada por los rumores: “La persona me pidió que aclare porque no les gusta, los están buscando de todos lados para aclarar la situación”.

“Si existió una situación donde Duki fue a Armani (como informó Iglesias) a pedir un traje a medida para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala”, explicó el panelista sobre lo que se dijo en LAM.

“Los invitaron a Mauro y a Emilia y van a ir los dos al casamiento, pero nada tiene que ver con un casamiento próximo entre ellos”, dijo.

Fernanda Iglesias soltó la bomba debido a una situación que habría sido malinterpretada: “La situación que vieron tenía que ver con esto, porque ambos están invitados al casamiento, que es ahora en julio”, agregó Ochoa y aclaró que la relación entre los cantantes sigue igual de bien: “ellos siguen de novios y felices”.