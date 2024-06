Son tan solo 7 los participantes que siguen en competencia y que pelean por estar entre los finalistas de esta edición de Gran Hermano. Y si bien hay grupos, alianzas y afinidades, también están quienes se consideran en bandos opuestos o no se pueden ni ver.

Y fue la propia Juliana Furia Scaglione quien dejó claro en varias oportunidades que luego de lograr sacar a Florencia Regidor iba por Virginia Demo no solo por ser mujer también sino que, además, la considera que se lo merece por no estar como ella y otros pares desde el comienzo del reality.

A raíz de los comentarios y de lo que dicen tanto los concursantes dentro como los que ya están fuera de la casa e ingresaron para nominar, la actriz y standapera de La Plata se mostró molesta al ser considerada como no integrante del grupo de Los Originales.

Virginia: "a ver si se creen originals los que estuvieron un pedo en un canasto acá. Florencia estuvo 3 meses, si estuviste menos de 3 Florencia es mas original que vos.... Hablo de Florencia Regidor no?"



JAJA le faltó decir "la que importa" por si se confundían#GranHermano pic.twitter.com/eZDzA2q9An — • alana (@permisogente) June 5, 2024

Tal es así que, indignada con ese desplante que le remarcan y lo que el hacen sentir, en diálogo con Darío Martínez Corti, que también se encuentra en su misma situación, la mujer más grande de la casa lanzó: “Ya tengo tres o cuatro apuntados que…”.

“Es lo que te digo, todo muy lindo acá adentro pero afuera es lo mismo. Hay gente que tiene el toupe de decir que banca a los originals cuando estuvieron un mes y medio acá. Vos hace tres que estás. ¿Qué te pasa flaco?”, le comentó a su compañero.

Siguiendo con su descargo arremetió: “No existe lo que estuviste a lo que estuvo Daro que es el que menos estuvo. ¿A mi no me consideran originals que hace 5 meses que estoy acá? ¿Qué es original? Emma hasta que se amigo con ella era Virgi a la final”.

Puede interesarte

“Con la gata queremos que estés en la final. A los dos minutos… . entonces, bueno, de alguna manera me gustaría que no se les de. La realidad es esa. Ojalá nos equivoquemos. Lo único que me gustaría es que no lleguen los 5 y que nos vayamos nosotros primero porque me parece una injusticia lo de los originals”, cerró.