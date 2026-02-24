El martes se presenta con condiciones estables en la ciudad de Santa Fe y alrededores, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas en ascenso hacia la tarde.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C, con registros cercanos a ese valor durante la tarde. Por la mañana el termómetro rondará los 24°C, con ambiente húmedo, mientras que por la noche descenderá levemente hasta unos 27°C.

En cuanto al estado del cielo, se prevé nubosidad variable pero sin inestabilidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas.

El viento soplará leve a moderado. Durante la mañana será del sector oeste, entre 13 y 22 km/h, rotando al sur por la tarde y al noroeste hacia la noche, con menor intensidad. La humedad elevada —superior al 90% en las primeras horas del día— puede aportar sensación térmica más alta, especialmente en horas centrales.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa un leve descenso de temperatura y condiciones mayormente estables.

Miércoles: mínima de 20°C y máxima de 28°C. Se espera una baja moderada en las marcas térmicas respecto del martes, con ambiente más templado.

Jueves: mínima de 17°C y máxima de 26°C, consolidando el descenso térmico y con características más agradables.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con un leve repunte de temperatura hacia el fin de la semana.

En principio, no se observan señales de lluvias en el corto plazo, con predominio de jornadas estables y temperaturas típicas del final del verano en la región.