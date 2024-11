Nati Jota y Gastón Edul protagonizaron un picante ida y vuelta en el marco del estreno de Love Is Blind: Argentina, el reality de Netflix que conducen Wanda Nara y Darío Barassi.

Tras los rumores de romance, los periodistas se prestaron a actuar un spot como si fueran participantes del programa y se hicieron pícaras preguntas a ciegas para ver si son o no compatibles para estar en pareja.

Desde las redes sociales de Netflix Argentina compartieron el clip y expresaron: "¿El amor es ciego? Nati Jota y Gastón Edul tuvieron una cita en las cabinas de Love Is Blind: Argentina y pusieron a prueba el experimento".

"Qué loco hablarnos así, sin vernos. Contame un poquito de vos. De qué signo sos, qué hacés de tu vida, qué te gusta, si tuviste muchas parejas en tu vida, si te gustan las nuggets y los perros que se llaman Oli...", lo interrogó la periodista, sin dejar que su colega respondiera.

¿El amor es ciego? @natijota y @gastonedul tuvieron una cita en las cabinas de Love Is Blind: Argentina y pusieron a prueba el experimento 👀 pic.twitter.com/nosriYhZJ9 — CheNetflix (@CheNetflix) November 7, 2024

"Pará, pará, arranquemos por el principio. ¿Por qué estás acá? Yo te la blanqueo: personalmente vine a conocer a Wanda", bromeó Edul. "Siento que conozco tu voz... ¿Puede ser que seas cantante? No, cantante no, ¿periodista? Porque te imagino parado con el micrófono en la mano con cara de nabo", disparó filosa Jota.

Y Gastón la frenó: "Me parece que estás muy acelerada. Si te cuento todo ahora, de movida, como que pierde un poco la magia el experimento". La figura de Olga fue directa y le dijo: "Vamos al frente porque no estoy más para vueltas ya. ¿Sabes que me encantaría conocer? Un periodista que sepa mucho de fútbol. Porque soy bárbara jugando de hecho. Y que le guste la repostería, me gusta mucho lo dulce. Me encanta que me cocinen cosas dulces. Así que busco un periodista deportivo repostero".

Rápidamente, el comunicador y participante de Bake Off Famosos describió que sus cualidades coincidían con lo que pedía la influencer y, luego de que ella contara sobre su vida, soltó: "Me parece que ya la casualidad es gigante. Conozco una periodista y conductora de streaming. Carismática, linda, pero no me da mucha bola. Yo activo y ella no. Como que es medio lenta. En realidad, tira y después no se hace cargo. A la hora de los bifes, le cuesta un poco más y yo voy más de frente. No sé cómo hacer para que active, no se hace cargo. ¿Vos tenés algún consejo para esa persona?".

"Gastón, ya se que sos vos. Te pregunto: ¿Te vas a hacer cargo de una vez o vas a seguir histeriqueando con las pechugas de todas?", lo interrogó pícara Nati Jota, haciendo alusión a un ida y vuelta que tuvieron tiempo atrás. "Somos grandes los dos, basta de esto. Vamos a la esquina y nos tomamos una birra. Vamos a los bifes y de paso dejamos este lugar para que la gente pueda saber si el amor es ciego o no y listo. Y nosotros vamos a otra cosa, ya está", planteó Edul.

Y la periodista cerró: "Yo voy a respetar un refrán que me dijo mi abuela: mejor bueno por conocer que malo conocido".