La actriz Skai Jackson, conocida por su papel de Zuri Ross en la serie Jessie, de Disney Channel, fue detenida el pasado 8 de agosto por violencia doméstica. Según informa TMZ, Jackson fue arrestada en Universal CityWalk (California) después de que el personal de seguridad viera a la intérprete empujando en varias ocasiones a su novio.

La seguridad del parque de atracciones detuvo a ambos hasta que llegó la policía. Según el citado medio, tanto la actriz como su pareja negaron cualquier tipo de agresión física, afirmando ambos que están felizmente comprometidos y esperando un bebé. Sin embargo, la revisión de las cámaras de seguridad confirmó los empujones de Jackson, de ahí que fuera detenida por un delito menor de agresión doméstica. La actriz fue puesta en libertad unas horas más tarde.

Skai Jackson, de 22 años, no solo ha sido 'chica Disney'. A lo largo de su carrera también ha prestado su voz a multitud de series infantiles de dibujos animados, entre ellas Dora, la exploradora. Además, cuenta con una aparición capitular en la serie de HBO Boardwalk Empire y en 2020 participó en la 29ª edición de Dancing with the Stars, el ¡Mira quien baila! de Estados Unidos, donde quedó en quinta posición.