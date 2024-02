Sofía Clerici reveló que toma de su propia sangre. Con apenas un video, la modelo generó una fuerte inquietud entre sus más de dos millones de seguidores y ante el revuelo, decidió salir a hablar al respecto, sorprendiendo así con su explicación.

Anoche, la también influencer subió una imagen de su cena donde, además de ricos platillos, se veía un trago color rojo. El tono del vaso llamó la atención de muchos de sus fanáticos, quienes la interrogaron para averiguar de qué tipo de bebida se trataba.

"Perdón ¿Qué tomás?", le preguntó una seguidora. Rápidamente respondió: "Sangre". Algunos tomaron esa devolución como un chiste o algo al pasar, por lo que Sofía Clerici redobló la apuesta y brindó más detalles sobre la extraña costumbre que tiene.

Rápida de reflejos, tomó una fotografía con el vaso en primera plana y se manchó la punta de su dedo para mostrar que era real. "Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí", contó. En otra historia, mostró cómo la transporta.

"Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana", escribió Sofía en sus Instagram Stories, donde también enumeró las diferentes modalidades en los que la ingiere.

"A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos”, dijo y agregó: "Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón". De esta manera, la modelo dio a entender que se trata, entonces, un tip de belleza bastante particular.

Si bien muchos de sus seguidores y seguidoras se mostraron interesados en conocer los motivos de esta costumbre y cuáles serían sus beneficios para la belleza y/o salud, Clerici prefirió mantener silencio y tentó con, algún día, contarlo en la tele.

"Miles quieren saber mi secreto, pero no todos lo merecen", dijo también en la misma red social. "Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos", agregó en otra storie.