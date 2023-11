Este jueves por la tarde en las redes sociales circularon imágenes de Sofía Gala Castiglione mientras era bajada de un avión cuando se disponía a viajar hacia la ciudad de Mar del Plata. La situación ocurrió durante este mediodía en Aeroparque, lugar desde el que la hija de Moria Casán debía abordar el vuelo 1608 de Aerolíneas Argentinas, el cual partía desde Buenos Aires a las 12.40.

Sin embargo, cuando todos los pasajeros ya estaban sentados en la nave a punto de despegar, la Policía Aeroportuaria pidió el descenso de la actriz y la llevaron hasta un salón del aeropuerto para ser interrogada. Según trascendió, las cámaras de seguridad habrían detectado una situación irregular en el freeshop del lugar cuando al parecer la actriz habría sido acusada de llevarse algunos productos de un local.

Hasta el momento, la Policía Aeroportuaria dictó “secreto de sumario” por lo que no hay información oficial. Sin embargo, Teleshow se comunicó con Moria, quien habló al respecto. “Nada, nada, ya está en Mar del Plata, creo. Está en pleno vuelo. No sé bien qué pasó porque yo estaba grabando. Un malentendido, un problema de pasaje, no tengo la menor idea. Ella iba para el Festival de Cine de Mar del Plata, ya está todo solucionado”, dijo la diva.

Más tarde, ya más tranquila, Moria se manifestó en las redes sociales con mensajes hacia su hija. “Brindo por tu nuevo film, Reina Animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ (Mar del Plata)”. Luego, sobre otra imagen en la que se podía apreciar que la actriz ya había arribado a la ciudad costera, escribió: “Placer hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal, sobrevivís al matadero. Te amo. Besos a Fermín. No se pierdan Reina Animal”.

La palabra de Sofía Gala

TN Show confirmó que la actriz fue acusada de no abonar un esmalte. Sin embargo, ella expuso su inocencia ante una nota con Mariana Mactas. “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, explicó desde La Feliz, donde finalmente logró aterrizar.

Acto seguido, expresó: “Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.