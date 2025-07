Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores de TikTok al aparecer desde su cama en Miami, mostrando un moretón grande en la pierna y una botella de agua cerca. Así arrancó a relatar lo complicado que fueron sus últimos días en en el destino al que viajó luego de su separación con Homero Pettinato: “Ustedes no saben lo que fue mi fin de semana en Miami. No entienden lo que fueron estas últimas noches. Lo digo en el buen sentido. Me pasaron tragedias”.

Lo más fuerte sucedió el sábado a las tres de la mañana. Y pudo ser de gravedad. “Fue mi primer choque. Venía en un Uber en el asiento de atrás, mirando el celular, chill y nos la pusieron por completo unas minas que venían de costado, que doblaron, no nos vieron, no sé. Fue fatal. La verdad es que los autos se hicieron mierda. Por suerte nadie salió muy herido”, contó, transmitiendo el susto y el desconcierto del momento.

Relató también el miedo posterior al accidente: “La verdad es que me asusté mucho, entre el impacto, los ruidos, el golpazo, el sacudón, el pitido del oído que creo que un minuto y medio de no escuchar nada. Me pegué un susto bárbaro. Yo realmente pensé que me moría”. Gonet describió la llegada inmediata de la policía, los bomberos y la ambulancia, cuyas imágenes giraban detrás de ella, y cómo fue bajar del auto todavía temblando por lo vivido.

El impacto emocional del choque no tardó en aparecer, y Sofía lo compartió en sus redes. Apenas logró salir del Uber, su primer pensamiento fue muy revelador: “es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex”. Sin tiempo para analizar lo que estaba sintiendo, se dejó llevar por el impulso y trató de llamar a su expareja, pero el intento fue frustrado: “Obviamente me puse a llamarlo y no me contestó”. El aislamiento se profundizó al intentar comunicarse con sus padres en Argentina: “Y después también llamé a mis viejos y no me contestaron porque allá era una hora más. Eran las cuatro de la mañana”.

Después del accidente, el fin de semana de Sofía Gonet no mejoró en cuanto a su salud física. El domingo por la noche, la joven relató que venía sintiéndose mal de la panza durante toda la semana, aunque intentaba disimularlo. Ella misma lo resumió con su estilo habitual: “yo siempre finjo demencia, hago como que nada pasa para todos los aspectos de mi vida. Yo hago como que nada está sucediendo realmente”.

A pesar del malestar, Sofía no dejó de comer, mostrando una negación persistente a prestar atención a las señales de su cuerpo. Así, fue sumando comidas y antojos sin reparos: “Mandale Dunkin Donuts, McDonald’s, Taco Bell, Chipotle. Mandale. Anda, Vamos a comer pasta. Vamos a comer pastas”. Su actitud quedó clara con la forma desenfadada en que enumeró los locales de comida rápida que visitó durante esos días.

Pero el cuerpo terminó imponiendo sus propios límites, y la noche del domingo fue el punto de quiebre: “mi cuerpo dijo ‘¡basta, pendeja de mierda!’ Me hizo vomitar como el exorcista. Yo volví de comer a mi casa y vomité como el exorcista. Yo me vi, claro, tirada en el piso, vomitando, temblando”. Así, entre risas, Sofía describió uno de los momentos más difíciles del fin de semana, con una escena de vómitos y temblores que retrató crudamente.

El relato de Sofía Gonet sobre su fin de semana dejó en evidencia una relación desordenada con la comida y la bebida, y una tendencia a ignorar señales claras de malestar. Ya luego de llegar a Miami, relató cómo eran sus noches, en las que el baile y los tragos no paraban. “Basta, por favor”, escribió Gonet al compartir otra ronda de tragos. Por último, la influencer compartió la foto de una frase que destacaba sobre la pared del lugar: “No es amor, yo solo estoy borracho”.

Encima, cuando regresó, se puso a escuchar un podcast astrológico, del que destacó una frase: “La sombra de piscis, la tendencia al escapismo, al no querer enfrentar la realidad propia cuando duele. Cuando la realidad es dolorosa, lo que hacen es evadir, y muchas veces pueden evadir dando afuera o frente a alguna situación que les permita desconectarse. Algún exceso, quizás de comida, de dormir, de alguna droga, alcohol”, decía el audio. En ese marco, Gonet agregó unas palabras a dicha story en Instagram: “Yo escuchando estos audios con la mayor resaca desde otro país después de una noche con todos los excesos”. Finalmente, los desarreglos le pasaron factura.

También cabe destacar como la idea del “contacto cero” con su ex fue un eje en varias de sus reflexiones: “Ni bien me bajo del auto lo primero que pienso es ‘es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex’”. Esa misma lógica la repitió tras el episodio de vómitos: “Dije ‘Esto es una señal para romper el contacto cero y llamar a mi ex’”.

Esta tendencia a ver mensajes ocultos en cada suceso se reforzó gracias al intercambio con su amiga “Carmu”, de la que dijo: “es súper espiritual y de las señales”. Carmu le envió un mensaje de voz para explicarle el posible significado del choque, señalando que “chocar tiene mucho mensaje”. Aunque Sofía relató con simpatía esa mirada, señaló que su amiga le ofreció una interpretación que veía el accidente como algo cargado de significado más allá del mero azar.

Este intercambio le permitió a Sofía reencontrar cierto ánimo y compartir las experiencias más allá del humor o la autocrítica. Así, en tono distendido, declaró “acá estamos resilientes” hacia el final de su video, acompañada de la acción de beber agua como símbolo de pausa y recomposición.