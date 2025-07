Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación de Homero Pettinato, joven conductor vinculado a Olga y El Trece, con quien mantenía una relación desde hacía seis meses.

Conocida en redes como La Reini, la influencer comunicó la ruptura a través de Instagram el mismo día en que emprendió un viaje a Miami, donde planea alojarse por tiempo indefinido en un hotel de lujo. Allí se reencontró con su amiga Delfina, a quien no veía desde hacía varios años.

“Esta va a ser mi casa por no sé cuánto tiempo. No sé cuánto me va a llevar este proceso”, expresó Sofía en un video grabado desde su habitación, donde mostró parte de su nueva rutina.

Ya instalada, relató emocionada que saldría a cenar con su amiga de la infancia: “Tengo un reencuentro esta noche con una amiga de toda mi vida, del colegio: Delfi. No la veo hace años, pero siento que no pasó el tiempo”.

Puede interesarte

Aunque no profundizó en los motivos de la ruptura, la influencer dejó en claro que atraviesa una etapa de cambios personales que decidió vivir lejos del país y cerca de sus afectos más íntimos.