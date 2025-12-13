Cruce feroz en redes
Sofía "La Reini" Gonet estalló contra Homero Pettinato y filtró chats explosivos
“La Reini”, a través de sus redes sociales, mostró los mensajes con su ex novio, quien hace algunas semanas aseguró que “volvería con ella”.
La influencer Sofía “La Reini” Gonet publicó en sus redes sociales las conversaciones con su ex novio, Homero Pettinato, en donde expresa que ella se “cree Angelina Jolie” y es un “gato cascoteado”.
Hace apenas unas semanas, Pettinato expresó que volveria con Gonet y que “la ama”: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está".
"Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”, expresó el hijo de Roberto Pettinato en diálogo con Los Profesionales de Siempre. Aun así, este sábado, “La Reini” mostró, a través de sus historias de Instagram, un cruce, a través de mensajes, que tuvo con Pettinato.
“Te la pasas laburando de mierdas que a nadie le importan y te crees Angelina Jolie”, expresó él. A lo que la respuesta de la participante de MasterChef Celebrity fue: “Te despiertas todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegas. Sos un desastre total”.
Además, Pettinato aprovechó para llamarla “gato cascoteado”, asegurar que “la detesta” y que “se comió una peli”. Entre muchos de los mensajes, Gonet le respondió: “Tenes síndrome que te crees superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenes humor”.
“Por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons por un pasaje en primera”, fue la respuesta del humorista. Además, añadió: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenes a nadie le entra en la cabeza”.
Puede interesarte
Ante esta acusación, “La Reni” aseguró que: “Me lo pago yo, como pague todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”.
Por último, Pettinato aseguró que la participante de MasterChef Celebrity es “un gato cascoteado” y añadió que “es una mala persona”.