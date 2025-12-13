La influencer Sofía “La Reini” Gonet publicó en sus redes sociales las conversaciones con su ex novio, Homero Pettinato, en donde expresa que ella se “cree Angelina Jolie” y es un “gato cascoteado”.

Hace apenas unas semanas, Pettinato expresó que volveria con Gonet y que “la ama”: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está".

"Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”, expresó el hijo de Roberto Pettinato en diálogo con Los Profesionales de Siempre. Aun así, este sábado, “La Reini” mostró, a través de sus historias de Instagram, un cruce, a través de mensajes, que tuvo con Pettinato.

“Te la pasas laburando de mierdas que a nadie le importan y te crees Angelina Jolie”, expresó él. A lo que la respuesta de la participante de MasterChef Celebrity fue: “Te despiertas todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegas. Sos un desastre total”.

Además, Pettinato aprovechó para llamarla “gato cascoteado”, asegurar que “la detesta” y que “se comió una peli”. Entre muchos de los mensajes, Gonet le respondió: “Tenes síndrome que te crees superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenes humor”.

“Por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons por un pasaje en primera”, fue la respuesta del humorista. Además, añadió: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenes a nadie le entra en la cabeza”.

Ante esta acusación, “La Reni” aseguró que: “Me lo pago yo, como pague todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”.

Por último, Pettinato aseguró que la participante de MasterChef Celebrity es “un gato cascoteado” y añadió que “es una mala persona”.