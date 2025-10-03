La dupla Ale Sergi y Juliana Gattas; y Soledad Pastorutti debieron resignar dos valiosos integrantes de sus equipos.

El 4° Round del concurso de cantantes de Telefe resultó ser implacable a la hora de eliminar participantes. La emisión del jueves 2 de octubre de La Voz Argentina significó la salida de competencia para dos destacados participantes.

En la gala del miércoles decían adiós dos integrantes de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra; y esta vez fue el turno de los otros dos equipos: el de Miranda! y el de Soledad Pastorutti.

En un primer momento, decidieron salvar a Joaquín Martínez Urrutia, quien había interpretado el tema de Manuel Carrasco "Uno x uno".

"En esta instancia tan dura en la que todos son espectaculares y nos deleitaron con muchos shows que quedarán en la memoria de millones, el primer salvado es Joaquín Martínez", anunció Ale Sergi.

Emiliano Villagra sigue en competencia 👏



🎙 #LaVozArgentina con Nicolas Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/BVUv00wLMQ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 3, 2025

En una segunda instancia, salvaron a Eugenia Rodríguez, quien interpretó previamente "Ayer", de Luis Miguel.

De esta forma, el resto de los participantes quedaron en manos de los puntajes de Lali Espósito, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

La votación determinó que Pablo Cuello, quien había versionado de una manera muy bien lograda el clásico de Tom Jones "Sex bomb", continuara en carrera.

Al momento de la definición, el conductor del programa Nico Occhiato anunció que se había producido un empate entre Sofía Verna y Emiliano Villagra, por lo que los Miranda! tenían que tomar la decisión de definir quien continuaba y, por ende, quien abandonaba el concurso.

"Yo creo que es lo que es. Todos tuvieron la chance de mostrarse en este escenario, con esta producción. No hay que volverse locos, va a ganar solo uno, hay que tomarlo con soda", anticipó Ale.

Y agregó: "No queremos que sientan que 'algo se termina', sino que es el comienzo de una carrera auspiciosa".

Tras analizarlo, la dupla popera resolvió la continuidad de Emiliano y la lamentable eliminación de Sofía.

De esta forma, el Team Miranda! quedó conformado por Joaquín Martínez Urrutia, Eugenia Rodríguez, Pablo Cuello y Emiliano Villagra.

Soledad Pastorutti tampoco se la vio fácil al momento de tomar decisiones vinculadas a la continuidad o no de los integrantes de su equipo.

Al momento de hacer sus dos salvaciones, la oriunda de Arequito reveló que estaba entre tres participantes porque "son todos muy parejos" y que confiaba en el criterio de sus compañeros.

"Voy a continuar con la gata bajo la lluvia, con Violeta Lemo", dijo Soledad con firmeza. Enseguida anunció también la continuidad de Milagros Gerez Amud, que impresionó al público con su performance del chamamé "Bajo el cielo de Mantilla", de la folclorista Teresa Parodi.

Soledad decidió que Agustín Carletti & Mauricio Tarantola siguen en carrera 👏



🎙 #LaVozArgentina con Nicolas Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/Ovxu2DQBQ9 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 3, 2025

El promedio de los otros coaches determinó la continuidad de Luis González. Lo que nadie se esperaba es que se produjese otro empate, tal como había sucedido con los Miranda! minutos antes.

Así las cosas, la Sole tenía la difícil tarea de elegir entre Valentina Otero y el dúo de Agustín Carletti & Mauricio Tarantola. En un clima de alta tensión, Soledad anunció: "Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen".

Tras su eliminación, Valentina Otero -que ostenta el título de haber sido 'la más robada' por los coaches de la edición 2025- expresó visiblemente emocionada: "La Voz Argentina es sólo el comienzo".

De esta manera, el Team Sole quedó integrado tras el 4° Round por: Milagros Gerez Amud, Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Violeta Lemo y Luis González.